KayÄ±p TÃ¼rk kaptanÄ±n mucize kurtuluÅŸu... 2,5 gÃ¼n sonra denizde saÄŸ bulundu

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DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde gemilerde birinci kaptan olarak gÃ¶rev yapan 40 yaÅŸÄ±ndaki Erhan SeÃ§kal, 17 yÄ±ldÄ±r Ä°ngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Åžirketi'nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. SeÃ§kal, ÅŸirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yÃ¼k gemisi ile Ocak ayÄ±nda sefere Ã§Ä±ktÄ±. Liberya bayraklÄ± gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek Ã¼zere aÃ§Ä±ldÄ±. 27 MayÄ±s tarihinde tamamlanacak olan sefer, 2 MayÄ±s'ta Erhan SeÃ§kal'Ä±n gemide bulunamamasÄ± Ã¼zerine durduruldu.

Gemi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ilk olarak SeÃ§kal'Ä±n kamarasÄ±na baktÄ±. Ancak SeÃ§kal, ne kamarasÄ±nda ne de geminin ortak kullanÄ±m alanlarÄ±nda bulunamadÄ±. SeÃ§kal'Ä±n Bali'nin kuzeyinde denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin edilirken Ä°stanbul'daki ailesi iÃ§in endiÅŸeli bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. Kaptan SeÃ§kal'Ä±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±.Â

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AÄ°LE YARDIM Ã‡AÄžRISINDA BULUNMUÅžTU

EndiÅŸe iÃ§inde bekleyen EÅŸi ZÃ¼leyha SeÃ§kal, "YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l Ã¶nce evlendik. EÅŸim Uzakyol Gemi KaptanÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yordu. Zodiac Maritime ÅŸirketinde 17 yÄ±ldÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Bu seferi Ocak ayÄ±nda baÅŸladÄ±, 27 MayÄ±s'ta bitecekti. 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a yol almak Ã¼zere kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±lar. En son 2 MayÄ±s saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'GÃ¼naydÄ±n' yazdÄ±. AramÄ±zda hiÃ§bir sorun yoktu, ailevi problemlerimiz de yoktu. Ertesi gÃ¼n gemide ve denizde olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde bilgi geldi. KaybolduÄŸunu tahmin ettikleri bÃ¶lge Endonezya'nÄ±n Cava AdalarÄ± tarafÄ±. En son deniz aramalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sÃ¶ylendi" dedi.Â

"2 TANE Ã‡OCUÄžUMUZ VAR, 3 GÃœNDÃœR YAÅžAMIYORUM"

SeÃ§kal, "Gemi Liberya bayraklÄ± bir gemi. Gemideki tek TÃ¼rk benim eÅŸim. DiÄŸerleri farklÄ± milletten insanlar. Belki dÃ¼ÅŸmanlÄ±k besleyip itmiÅŸlerdir hiÃ§bir ÅŸey bilgi alamÄ±yoruz kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de yok. LÃ¼tfen vatandaÅŸÄ±nÄ±za sahip Ã§Ä±kÄ±n. Ailesine kavuÅŸmasÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±n. Belki yaÅŸÄ±yordur, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan, bakanlarÄ±mÄ±zdan yardÄ±m istiyorum. 2 tane Ã§ocuÄŸumuz var, 3 gÃ¼ndÃ¼r ben yaÅŸamÄ±yorum. Ä°ki Ã§ocuÄŸum da Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta. Allah'tan tek dileÄŸim bulunmasÄ±. Biz buradan daha fazla Ã§aÄŸrÄ± da bulunursak hÄ±zlÄ± sonuÃ§ alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.Â

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GÃœNLER SONRA MÃœJDELÄ° HABER

Erhan SeÃ§kal'dan sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kaptanÄ±n denizde balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Ramazan BayramÄ± gÃ¼nlerinde denizde mucize kurtuluÅŸ. Liberya bayraklÄ± QUORN isimli geminin kaptanÄ± Erhan SeÃ§kal'Ä±n 02.05.2022 tarihinde Bali AdasÄ±'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken Ã¶ÄŸlen sularÄ±nda gemide bulunmadÄ±ÄŸÄ± fark edilmiÅŸtir. Endonezya RCC ve gemi tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama faaliyetleri sonuÃ§suz kalÄ±rken, balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan iki buÃ§uk gÃ¼n sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan SeÃ§kal'Ä±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir" denildi.