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Çin'de mucize kurtuluş: Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı!

#Çin#Bina Çöktü#Enkazdan Sağ Çıktı
Çinde mucize kurtuluş: Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı

Çin’in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan’da çöken binadan mucize gibi bir haber geldi. 132 saat yani tam 5,5 gün enkaz altında kalan bir kadın yıkıntıların arasından sağ olarak çıkarıldı. Olay anının fotoğrafları haber ajansları tarafından servis edildi ve dünya çapında ses getirdi.

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Changsha'daki altı katlı bir binanın mağaraya girmesinden sonra en az beş kişinin öldüğü felaketten kurtulan 10. Kadın

Çin devlet medyası tarafından bugün duyurulan habere göre Çin'in çöken binadaki kurtarma ekipleri, neredeyse altı gün önce kısmen çöken bir binanın enkazından bir kadını canlı olarak çıkardı.

Kimliği belirsiz kadın, Changsha şehrinde en az beş kişinin öldüğü ve muhtemelen düzinelerce kişinin hâlâ kayıp olduğu felaketten kurtulan onuncu kişi oldu.

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ENKAZDA GÜNLER GEÇİRDİ!

Resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kadın, bugün, gece yarısından kısa bir süre sonra, altı katlı binanın arka kısmının 29 Nisan'da aniden çökmesinden yaklaşık 132 saat sonra kurtarıldı.

Çinde mucize kurtuluş: Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı
Binanın çökme anı kameralara böyle yansımıştı - Ekran alıntısı: İHA

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Xinhua, kadının bilincinin açık olduğunu ve kendisini kurtaranlara, onu daha fazla yaralamadan nasıl çıkaracakları konusunda tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Ekipler, aramada köpek ve el aletlerinin yanı sıra drone ve elektronik yaşam dedektörleri kullanmıştı.

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Arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor... Ekran alıntısı: İHA

Xinhua'nın “sanki kendi kendine inşa edilmiş bir bina" olarak tanımladığı yapının çökmesiyle ilgili olarak, bina inşa kurallarını görmezden gelme veya birçok başka ihlal yüzünden en az dokuz kişi tutuklandı.

BİRÇOK KİŞİ CEZA ALACAK

Öte yandan, tasarım ve inşaattan sorumlu üç kişi ve binanın dördüncü ila altıncı katlarındaki bir konukevi için yanlış bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı iddia edilen beş kişi daha ceza alacak.

Binada konutların yanı sıra bir kafe ve dükkanlar da vardı.

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SON YILLARDA SIK SIK YAŞANAN BİR SORUN

Son yıllarda bu tür binaların çökme sayısındaki artış, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçen ay yapısal zayıflıkları ortaya çıkarmak için ek kontroller çağrısında bulunmasına neden olmuştu.

Çinde mucize kurtuluş: Enkazdan 5,5 gün sonra sağ çıktı
Kurtulan kadın kendisine yardımcı olan görevlilere yardımcı oldu

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Ekstra zeminlerin yasadışı olarak eklenmesi ve takviye demir çubuklarının kullanılmaması da dahil olmak üzere güvenlik standartlarına uyulmaması genellikle bu tür felaketlerin ana sebebi oluyor.

Çin ayrıca patlamalara ve çökmelere yol açan gaz boruları gibi çürüyen altyapılar yüzünden de sık sık bu tür kazalar ve yıkılan binalarla karşı karşıya kalıyor.

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