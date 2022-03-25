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Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Muharrem Aksan, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu

#Şanlıurfa#Kayıp#Muharrem Aksan
Kayıp olarak aranıyordu 16 yaşındaki Muharrem Aksan, arazide vurulmuş olarak ölü bulundu

Şanlıurfa’da, 3 gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın (16) boş arazide, mermi izi olan cansız bedeni bulundu.

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Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem Aksan, 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan Aksan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirledi.

Muharrem Aksan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Kayıp#Muharrem Aksan

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