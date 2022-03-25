Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Biden Ukrayna sınırına gidiyor!

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Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaşta 30'uncu güne girildi. Dünkü kritik NATO zirvesinden Rusya ve Çin'e uyarı mesajları gelirken Ukrayna Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etti. Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı. Öte yandan Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'ya gideceği açıklandı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...



08.30 Ukrayna tarafından dün imha edilen Rus gemisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Geminin adının dün ilk açıklandığı gibi Orsk değil Saratov olduğu ifade edildi.

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“Yenilenen bilgilere göre büyük bir Rus çıkarma gemisi olan Saratov, işgal altındaki Berdyansk limanına saldırdığı esnada yok edilmiştir. Aynı zamanda Caesar Kunikov ve Novocherkassk adlı Rus çıkarma gemileri de zarar görmüştür.”

07.30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO zirvesi sonrası katıldığı BBC yayınında "Putin'in barış istediği konusunda iyimser düşünemiyorum." dedi.

07.00 Zelenski AB Konseyi’ne seslendi: Yaptırımlarda geç kaldınız!

AB Konsey toplantısına bir video mesaj gönderen Ukrayna lideri Zelenski Batı’nın Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda geç kaldığını ve daha erken adım atılsaydı ve yaptırımlar caydırıcı olsaydı bu savaşın hiç yaşanmayacağını söyledi.

Zelenski “Kuzey Akım 2’yi durdurdunuz. Bu yüzden size minnettarız. Ancak bu geç kalınmış bir hamleydi. Çünkü daha erken adım atılsaydı Rusya gaz krizi çıkaramaz ve belki şartlar çok farklı olurdu.” sözlerini kullandı.

06.00 ABD Başkanı Biden Polonya'ya gidiyor.

AFP'de yer alan habere göre Biden bugün Polonya-Ukrayna sınırına gidecek. Başkanlık uçağı Air Force One Biden'ı Rzeszow'a, Ukrayna topraklarının 80 kilometre yakınına bırakacak. Biden'ın akşam saatlerinde ise başkent Varşova'ya gitmesi ve burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Tüm bu hamlelerin dünkü zirve sonrası Rusya'ya Batı'nın mesaj vermek istediği şeklinde yorumlandı.

Ukrayna'dan kaçış devam ediyor. Mülteciler komşu ülkelere, buradan da dünyanın başka yerlerine kaçıyor. Romanya sınırında küçük bir Ukraynalı çocuk...

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05.00 Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı.

Ayrı bir takasta ise, Odessa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci, savaşın başlangıcında Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirmeye çalışırken Ruslar tarafından el koyulan bir gemideki 19 Ukraynalı denizciyle takas edildi.

Gemi ise Türkiye'deki bir limandan Ukrayna'ya iade ediliyor. Bu hafta başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus esiri takas ettiklerini söyledi. Dünya liderleri NATO zirvesinde Rusya'ya karşı birlik pozları verdi

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04.00 ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ardından Brüksel'de Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO'yu bölmeye çalıştığı" iddialarını yineleyen Biden, "Putin, ABD ile birlik halinde olan 30 ülkeyle baş etmektense 30 bağımsız ülkeyle baş etmeyi tercih eder." dedi. Biden, sadece NATO değil Avrupa Konseyi ve G7 ülkeleriyle bir bütün olarak Avrupa'nın birliğinin çok önemli olduğunu söyledi:

"Şu an savaş suçu işlediğine inandığımız bu adamı durdurmak için yapabileceğimiz en önemli şey." Ukraynalı gönüllüler cephede ön saflara çıkmaktan çekinmiyor

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00.00 Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından asker gitmeye davam ediyor. Dün gece Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

23.05 Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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