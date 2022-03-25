Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

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Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Olaydan sonra hakkında Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Boz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun da okunacağı duruşmadan önce Cengiz'in ailesi basın açıklaması yaptı.

"AVUKAT SEN NEYİN PEŞİNDESİN"

Yaptığı açıklamada Boz'un avukatına seslenen anne Beyhan Cengiz, en ağır cezayı almasını istedi. Beyhan Cengiz, "Türk adaletinin yerine gelmesi için gösterdiğiniz çabaları görüyorum. Bugün Başak Cengiz'in ikinci duruşması, beklentim o kadar yüksek ki. Çünkü bu davada çok haklıyım. Halk dağ gibi arkamda, adalet sonsuz güvenim var.



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Ben şunu demek istiyorum, zalimin avukatına seslenmek istiyorum. Kendi ailesi avukat olduğu halde savunmuyorlar, her şey ortada diyor annesi. Hiç tanımadığı birine zalimce kıyan, yavruma kıyan kişinin gereken cezayı alması lazım. Kendi katılmadı duruşmaya, suçlu olduğunu görüyor. Avukatı, sen neyin peşindesin? Alacağın para, şöhret peşinde olduğunu dünya görüyor.

Çabaların boşuna. Ben bu davada zalimlerin öyle bir ceza almasını istiyorum ki. Adalet yerine gelmeli, tam gelmeli. Zalimler elini kolunu sallayarak çıkamamalı. Caydırıcı, önleyici ceza almalarını, adaletin tam gelmesini istiyorum. İnanın duygularım o kadar had safhada ki. Vatanım, evladımı gerçekten bağrına bastı. Adalet için gerçekten duruşmanın sonunu bekliyor. Bu duruşma ertelenebilir ama biz yılmayacağız, adalet yerine gelecek" dedi.



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Başak Cengiz'le evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Mahir Mızrak da duruşmada aileyi yalnız bırakmadı. Duruşmadan önce konuşan Mızrak, sanık Boz'un akli dengesinin yerinde olduğunu bir önceki duruşmada gördüğünü ifade ederek, "Suçsuz yere katledildi. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Karşı taraf kılıfına uydurmaya çalışıyor ama ben ilk davada da içerdeydim.

Akıl sağlığının yerinde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Orada keşke benim akıl sağlığım yerinde olmasaydı ben onu öldürseydim ama benim de akıl sağlığım yerinde. Bu davayı en kısa sürede bitirmelerini istiyorum. Çünkü biz buraya her geldiğinde yaramız yeniden açılıyor, yeniden aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri hissediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Bu dava olmasa da bir dahaki duruşma karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların geldiğini, dolayısıyla sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydederek, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelmişti. Mahkeme gözlem ihtisas dairesinin raporuyla yetinmeyip dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na da gönderdi.



Orada da yine akıl sağlığı ile ilgili raporu çıktıktan sonra dosyada sunmuş olduğu raporlar incelendikten sonra, gözlem ihtisas dairesinin raporundan sonra, 4. İhtisas Kurulu da raporunu dosyaya sundu. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, cezai ehliyetinin olduğu anlaşılmıştır. Artık burada yapılması gereken şey davanın bir an önce karara bağlanması. Bu celse iddia makanının mütalaasını açıklayacağını bekliyoruz.Belki bir celse daha uzayabilir ama gerek ailesi gerekse de avukat meslektaşlarımız davanın daha fazla uzamasına tahammülümüz yoktur. Dolayısıyla karar verilmesini ve sanığın en ağır cezayla cezalandırılması talebimizi mahkemeye iletiyoruz" diye konuştu.İstanbul Ataşehir'de Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğraflarını DHA görüntüledi.Evin oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekti. Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.