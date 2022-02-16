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Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

#Başak Cengiz#Ataşehir#Can Göktuğ Boz
Başak Cengizi vahşice katletmişti Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) hakkında düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda sanık Boz'un 24 Ocak ile 26 Ocak arasında yapılan muayeneleri sonucu sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilemediği vurgulandı.

Sanığın suç tarihi ve devamındaki diğer günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğunu gösterecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı kaydedildi. Bu gerekçelerle sanık Can Göktuğ Boz'un suç tarihi olan 9 Kasım 2021'de işlemiş olduğu suçlara ilişkin cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Başak Cengizi vahşice katletmişti Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Can Göktuğ Boz'un Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede sanık Boz'un önceden tanımadığı, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve tartışma yaşanmayan maktulü, içgüdüsel tatmin amacıyla 6 adet öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kesici delici aletle, nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

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İddianamede Boz'un olaya müdahale etmek isteyen kişiye de "Yaklaşma sana da saplarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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