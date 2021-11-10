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Son dakika... Mimar Başak Cengiz'in sır ölümü! Samuray kılıçlı cinayette şoke eden ayrıntılar

#Ataşehir#İstanbul#Kadın Cinayeti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Göktuğ Boz gözaltına alınırken CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ olayla ilgili kan donduran detayları aktardı. Uludağ, 'Zanlının evinde yapılan incelemelerde, duvarlara kendi el yazısıyla yazılmış notlar çıktı. Notta, 'Tuzak kur', '2023 savaş', 'Haziran, Mayıs, Nisan', 'Spor yap', 'Karnına bıçak sapla' gibi sözler yazdığı öğrenildi.' dedi.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.
Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ Ataşehir'deki cinayetle ilgili şu detayları paylaştı:

Yürekleri sızlatan kadın cinayeti Ataşehir'de lüks bir rezidansın önünde meydana geldi. 27 yaşındaki mimar Başak Cengiz, normalde Ankara'da yaşıyor ve İstanbul'a bir iş için gelmiş, çalıştığı firması cinayetin işlendiği lüks sitede bir yer kiralamış.

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Ve kadın akşam işten çıkıp, konakladığı o rezidansa geliyor. Bina önünde yürürken hemen devreye katil zanlısı giriyor, Can Göktuğ Boz. Kapşonlu kıyafet giymiş, sıfır kol bir tişört giymiş ve elinde samuray kılıcıyla genç kadını takibe başlıyor.

Bir süre peşinden gidiyor ve daha sonra bir anda önüne çıkıyor ve aynı film sahnelerinde olduğu gibi çift eliyle samuray kılıcını tutuyor ve hiç tanımadığı, hiç daha önce görmediği bir kadını karnından bıçaklıyor.

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Tabii kadın yere düşünce bile zanlı bıçak darbelerine devam ediyor ve olay yerinden ayrılıyor. Görgü tanıkları, hızla durumu sağlık görevlileri ve polis ekiplerine bilgi veriyor. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini izliyor ve izlenen o kamera görüntülerinden de katil zanlısının önce ismi tespit ediliyor, sonra aynı sitede kaldığı tespit ediliyor.

Ve baskın düzenleniyor. Katil zanlısı samuray ile birlikte gözaltına alınıyor. İlginç bir cinayet. Biz böyle sebepsiz, psikopatik cinayet diyoruz bunlara, daha önce hatırlarsınız 2019'da Ceren Özdemir de hiç tanımadığı psikopat bir katil tarafından öldürülmüştü. Ve katil zanlısı ifadesinde "O gün insan avına çıkmıştım.

Canım bir insan öldürmek istiyordu. Ve o an Ceren Özdemir'e denk geldim. Takip ettim ve daha sonra da onu öldürdüm" demişti. Burada da psikopatik tavır gözleniyor. Zanlı gözaltına alındı, ifade işlemleri devam ediyor ama polis ekipleri katil zanlısının evinde arama yaptı.

EVİNDE ESRARENGİZ NOTLAR ÇIKTI

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Evinin dağınık olduğu, bütün duvarlara yazılar yazılmış... Katil zanlısı evinin duvarlarına ne yazmış? "Tuzak kur" demiş, "2023 savaş" demiş, Haziran, Nisan, Mayıs aylarına dikkat çekmiş. O aylarda bir eylem planlıyor muhtemelen. Ve "Spor yap" demiş. "Karnına bıçak sapla" demiş.

'FİLMLERDEN ETKİLENDİM'

Ve "saldıran, tartışan insanları öldür" demiş. Bunu duvarına yazmış. Yani garip bir katil profili var orada. Şu anda sorgulanıyor. İlk ifadesinde, polis ekipleri 'Sen bu cinayeti neden işledin?' diye soruyor. "İzlediğim filmlerden etkilendim" diyor. Gerçekten de güvenlik kamera görüntülerinde katil tam bir samuray gibi giyinmeye çalışmış. Kapüşonlu kıyafet, elinde samuray kılıcı...

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Ve yani İstanbul'da psikopatik bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız.

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Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Ataşehir#İstanbul#Kadın Cinayeti

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