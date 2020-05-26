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Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Kayıp kadın, 2 gün sonra ormanlık alanda bulundu

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Kayıp kadın, 2 gün sonra ormanlık alanda bulundu
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MERSİN’in Anamur ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki N.A., önceki gün kaybolmasının ardından sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Anamur ilçesi Ormancık Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı bulunan N.A.'dan haber alamayan ailesi, önceki günü kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kadını bulmak amacıyla, aralarında vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD personelini bulunduğu 47 kişilik ekip ve bir iz takip köpeği ile bir kadavra köpek ile arama başlatıldı. Gece geç saatlere kadar ormanlık, çalılık ve kayalık bölgeler aranırken, şartlarının zorluğu nedeni ile ara verildi. Bugün sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışması sırasında ekipler, kadını evinin yaklaşık 10 kilometre doğusunda ormanlık alanda yatar vaziyette buldu.

Kadın, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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