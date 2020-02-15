MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
GeriGündem Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor.

Kayıp Gülistanı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Diyarbakır’dan gelen 7 kişilik JAK, Adıyaman’dan gelen dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından su seviyesi düşürülen baraj gölünde botlarla arama yapıldı. Gün boyu süren çalışmada henüz bir sonuç alınamadı. Çalışmaların bölge genelinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle