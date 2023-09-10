Kayıp akademisyen her yerde aranıyor

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Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler’den (37), çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Keşan ilçesi Yeni Mahalle’deki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve gönüllü ekipler, Gökcan Tazeler’in cep telefonundan en son sinyalin alındığı Radyolink Yolu mevkisinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgede koridor oluşturup, 3’erli gruplar halinde tarama yaparak Tazeler’i bulmaya çalıştı. Arama çalışmalarına Tazeler’in eşi Damla Suna Tazeler de katıldı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. ◊ Ünsal YÜCEL/DHA