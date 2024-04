Kaybolduktan 312 gün sonra kemikleri bulunmuştu... Korhan Berzeg'in ailesinin avukatı: Kafamızda oluşan soru işaretleri var

Haberin Devamı

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ekonomist Korhan Berzeg, geçen yıl 17 Haziran'da köpeği 'Tina' ile dışarı çıktı. Bir dönem Dünya Bankası'nda da çalışan Berzeg'ten bir daha haber alınamadı. Berzeg'i arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, 'Tina' 74 gün sonra evine geri döndü. GPS takılarak çalışmalara dahil edilen 'Tina'lı aramalar da sonuçsuz kaldı. Ekip sayının artırıldığı çalışmalar, geçen yıl 24 Ekim'de son buldu.

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı. Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Haberin Devamı

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan Korhan Berzeg'in diğer kemiklerinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 28 Nisan’daki aramalarda, bazı kemik parçaları bulundu. Kafatasına ait olduğu belirtilen kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ile 62 personelin katıldığı arama çalışmaları 7’inci gününe girdi.Bugün yapılan aramalarda Jandarma Komando ekipleri, biri insana ait olduğu düşünülen kafatası kemiği olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzege'e ait eşyalara ulaştı.

Haberin Devamı

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akkaş, Berzeg'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin tamamlanmasının ardından belli olacağını söyledi. Akkaş, yeni soru işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti. Akkaş'ın açıklamalarına göre, bulguların Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği ve incelenmeye devam edildiği belirtildi. Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü vurgulanırken, her ihtimalin değerlendirildiği ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

“312. GÜN BEKLEME SÜRECİ SONA ERDİ"

Berzeg’in ailesinin 312. güne kadar umutlarını koruduklarını belirten Av. Akkaş, “Aylarca çok da yoğun bir güvenlik gücü, kolluk kuvveti katılımıyla bölge arandı. Hatta aranma sürecinde işte, sizlerin de bildiği üzere dronlar, uydu görüntüleri gibi farklı teknolojik imkanlar kullanılarak tarama faaliyetleri sürdürüldü. Ailenin umudu bu süre boyunca hep devam ediyordu. Korhan hocanın bir şekilde 312. güne kadar, yeniden geleceği umudu hala kendilerinin temennisiydi. Bir yandan baktığımızda bu 312. güne kadar bunun aksinin olacağına dair de herhangi bir bilgi ulaşmamıştı açıkçası. Özellikle Tina’nın gelişinden sonra, Korhan hocanın da tekrar geri geleceği ümidi daha da arttı. Hepinizin bildiği üzere 312. günde bu bekleme süreci sona erdi. Adli Tıp incelemesiyle birlikte, bu bulguların da Korhan Bey'e ait olduğu tespit edildi" dedi.

Haberin Devamı

“BULGULAR GELDİKÇE ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLİYOR"

Adli Tıp Kurumu’nda 3-4 günlük süre içerisinde bulguların test edildiğini belirten Akkaş, “312. günde sayın valiliğin de yaptığı açıklama üzerine, hepimizin bildiği 312. günde bu bulguların bulunduğu yönünde. Tabii bunun araştırma süreci hemen akabindeki bizim de hem basından hem süreci takip ederek öğrendiğimiz oradaki 3-4 günlük süre içerisinde oldu. Adli Tıp’a bulguların gönderilmesi ve kızından alınan DNA örnekleriyle eşleştirme sonucunda bulundu. 312. günde aslında bulgular, hepinizin bildiği kemik ve kimlik kartı bulguları tespit edildi. Gerek savcılığımız, gerek kolluk kuvvetleri, konuya çok da ciddi ehemmiyet veriyorlar. Çok geniş bir katılımla hatta devam eden tarama faaliyetlerini yürütüyorlar onun için çok da mesai kavramına dikkat etmeksizin ve bunlara takılmadan çok hızlı bir şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu ile iletişime geçilerek sonuç alınması hızlandırıldı. Bu sebepten dolayı da Adli Tıp çok hızlı bir şekilde eşleştirme ile alakalı kısmını sonuçlandırmış oldu. Bu sürecin tamamlandığını söyleyemeyiz şu an için. Bulgular geldikçe bunlar da Adli Tıp’a sevk ediliyor. Bu bulguların tamamlanması akabinde de sonuç nihai rapor süreci başlayacak. O kısım tamamlanmadı. Yalnızca bu kemiklerin, bulunan o kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğuna ilişkin eşleştirme sürecine dair bir bilgi verildi" dedi.

Haberin Devamı

“KİMLİK, BANKA KARTLARI, KIYAFET VE KEMİK BULGULARI"

Kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının teyit edildiğini belirten Akkaş, "312. günde bu noktada da özellikle iletişim tarafını yürüten Balıkesir Valiliği’ne de teşekkür etmek gerekiyor. Derhal bir basın açıklamasıyla hem kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının erişildiğini basına ve toplumuza duyurdular. Bu bilgiler de teyit edildi kurumlarımız tarafından. Akabinde süreç devam etti, tamamen bütün bir bedenden bahsedemiyoruz. Belli bir kısım kemik bulgularına erişildi. Daha fazla bulguya erişmek için orada jandarmamız her gün çalışmalarına devam ediyor. O bulgularda artarak şu anda Adli Tıp’a gönderiliyor. Her gün belli bulgulara erişilebiliyor. Bulunan kemiklerin özellikle rahmetli Korhan Berzeg'in beden bütünlüğü içerisinde hangi parçasına ait olduğuna dair şu anda nihai bir değerlendirme yapmak doğru değil. Bu kemik parçaları peyderpey Adli Tıp’a sevk ediliyor. Nihai raporu görene kadar bu kemik parçalarının Korhan Bey'in kafatasına mı yoksa başka bir beden bütünlüğü içerisindeki organına mı ait olduğunu söylemem şu an için hem soruşturmanın gizli kapsamında da çok doğru olmayacaktır. Bu kapsamda ancak şunu söylemek mümkün, yapılan açıklamalar bunu gösteriyor, jandarmamız kolluk gücümüz devam ediyor belli delillere ulaşmaya" dedi.

Haberin Devamı

İlgili Haber Korhan Berzeg'in eşyaları ve 3 kemik parçası bulundu Haberi görüntüle

“CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Netleşen bir sonucun olmadığını belirten Akkaş, “Aslında netleşen bir konu yok. Tam tersine yeniden kafamızda oluşan soru işaretleri var. Bunu söylemek mümkün. 312. güne kadar biz Korhan Bey'i hala yaşamasını, yaşıyor olduğunu temenni ederek bekliyorduk. Tina'nın gelişiyle de aile olarak bunu söyleyebilirim. Korhan Bey'e sağ salim ulaşılması hala olağan bir durum olarak görülüyordu. Tabii 312. günden sonra kendilerini, değerli Korhan Berzeg hocamızı kaybettiğimizi anladık, ailede tabi bu konuda çok büyük bir hüzün yaşıyor, öğrenmiş oldular. Bu noktada aslında soru işaretleri yeniden ortaya çıktı. Korhan hocamızın vefatına ilişkin süreçte neler yaşandı, kendisi doğal bir süreçte mi hayatını kaybetti. Yoksa hiçbirimizin duymak istemediği bir cinayete mi kurban gitti. Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" dedi.

3-4 KALEM BULGU VAR

Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın, çok yönlü olarak yürütüldüğüne ve her ihtimalin değerlendirildiğine dikkat çeken Akkaş, şunları söyledi:

"Bulunan bulgular, Adli Tıp raporu, yapılacak incelemeler, bulguların bulunduğu bölgedeki kişilerle yapılacak görüşmeler, neticesinde bu olayın aydınlatılması sağlanacak. Ailenin temennisi, ölümün aydınlatılması. Soruşturma kapsamında şu an için gizlilik kapsamında olan bir dosya olduğu için gören kişi, son konuşulan kişi hakkında bilgi vermem doğru olmayacaktır. Bu dosyanın tamamlanması sürecinde ilk aşama bulunan bulguların değerlendirilmesi. Şu ana dek bulunan 3-4 kalem bulgu var. Bunların Adli Tıp aşamasındaki değerlendirmeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. O bölgedeki araştırmaların ne zaman sonlanacağı hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Çok kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Bu bulguların bulunmuş olduğu arazi çok dik, hem suyun hem yamacın hem ormanın olduğu çok zor şartlarda çalışılan bir arazi. Onun için öncelikle araştırma sürecinin tamamlanması lazım. Ciddi bir kilometre taranıyor inceleniyor. Akabinde bu bulguların Adli Tıp Kurumu’na getirilip üzerinde inceleme yapılması lazım. Çok kısa bir süre içerisinde net bir sonuca ulaşacağımızı beklemiyoruz."