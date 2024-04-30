Korhan Berzeg soruşturmasında kriminal çalışmalar yoğunlaştı! 7 gündür taranan bölge daha önce de aranmış...

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Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'e (84) ait olduğu değerlendirilen kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. 7 gündür taranan bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

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CÜZDAN, KARTLAR VE KIYAFET BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

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5'İNCİ GÜNDE 2 KOLDAN ARAMA

4 gün boyunca Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda yapılan arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

'DUMAN', KAFATASINA AİT PARÇA BULDU

2 koldan arama yürüten ekipler, suyun akış yönüne doğru dere boyunca arama yaparken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından kütük altı ve çalılıkların arasında, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasının yüz kısmına ait parça ile 3 kemik daha bulundu.

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ELLE VE TIRMIKLA ARAMA; 3 KEMİK PARÇASINA ULAŞILDI

6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 62 personel ile çalışmalar sürerken, dün jandarma komando ekipleri hem elleri ile hem tırmıklarla arama yaptı. Bu aramalar sırasında insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait iç çamaşır bulundu. Toplanan kemik ve kıyafet parçaları, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

7 GÜNDÜR TARANAN ALAN, ÖNCEDEN DE ARAMIŞ

Öte yandan Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatasına ait kemik parçaları, diğer kemikler ve kıyafet parçalarının, 312 gün sonra dere kenarında bulunan kıyafet parçası, kemikler, kimlik ve kredi kartının 250 metre uzağında olduğu belirtildi. 7 gündür taranan bölgenin, 28 Haziran'da arandığı ancak hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Havanın yağışlı, arazinin sarp ve dik, bitki örtüsünün de sıkı olması nedeniyle bölgeye, Berzeg kaybolduktan 12 gün sonra gidilebildiği kaydedildi.

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KRİMİNAL ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Diğer yandan soruşturma kapsamında tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Yetkililer, bölgede sırtlan, çakal, kurt, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların olduğunu belirterek, Berzeg'in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle kemiklerde diş izi aranırken, cinayet ihtimali de masada tutuluyor. Cinayet şüphesi ile kriminal çalışmalar yoğunlaşırken, ekipler 1,5 kilometrelik dere yatağı boyunca kriminal delil arıyor. Bölgede araç lastik izi ve ayak izi taraması da yapılıyor.

BABASININ KEMİK PARÇALARININ BULUNDUĞU YERE GİTTİ

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Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, arama çalışmalarının 7'nci gününde Gönen'e geldi. Babasına ait kemik ve kıyafet parçaları ile eşyalarının bulunduğu yeri görmek isteyen Nisa Berzeg, jandarma eşliğinde arama çalışmalarının sürdüğü Fındıklı Deresi mevkisine gitti. Öte yandan basın mensuplarının bugün bölgeye çıkışına izin verilmedi.



