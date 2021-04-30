Kaybolduktan 22 saat sonra bulunmuştu! İşte Süleyman'ın son durumu

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, önceki gün, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı; ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti.

Küçük Süleyman, arama çalışmalarının 22 saati geride kalırken, Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti tarafından tarlada bulundu. Gümüş çifti ailesine haber verdiği çocuğu beldeye götürdü. Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müşahede altına alınan ve sağlık durumu iyiye giden Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Küçük Süleyman ile oyunlar oynayan jandarma ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

'BULUNDUĞUNU DUYDUĞUMDA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sema Yıldırım, "Allah kimsenin başına vermesin evlat acısını. 2 günde perişan olduk. Biz zannettik ki ya kurt yedi ya da biri aldı gitti. Ama çok şükür Allah korudu ve evladımızı bize bağışladı. Bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. İlk geldiğinde biraz vahşi gibiydi, korkmuştu. Şu an konuşmuyor fazla, bayağı bir acıkmıştı. Dünden beri bayağı bir karnını doyurdum yani. Dağda 1 gece yatan çocuk haliyle böyle olacak. Arama çalışmasına katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte perişan oldular dağlarda. Allah hepsinden de razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin devletimizi, askerimizi. Çok mutluyuz. Allah kimsenin başına vermesin böyle şeyleri" dedi.

'BİZİM ARADIĞIMIZ ALANIN DIŞINA GEÇMİŞ'

Süleyman'ın taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen baba Süleyman Yıldırım, "Böyle bir mutluluk olamaz, kesinlikle. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Düşmanım da olsa. Tüm emeği geçen kasabamızdan, insanlarından, belediye başkanımızdan, muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Herkes sonuna kadar bizimle mücadele gösterdi. Komutanlarımız sonuna kadar destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu kadar uzaklaşacağını bilmiyorduk. Gitmesi mümkün değil. 2 yaşındaki çocuk ne kadar gider? Kaybolmasıyla aramaya başlamamızın arasında bir yarım saat oldu. Biz bu nedenle yaylanın çevresinde iki üç kilometre civarını arıyorduk. Bizim aradığımız alanın dışına geçmiş çocuk. Onun için aramalarda bulunamadı. Çok detaylı arandı. Biz dedik bu çocuk bu civardan, bu mıntıkadan gitmiş gerçekten de öyle olmuş. Kendisi gitmiş herhalde. Kendisi kayboldu, kendisi bulundu" diye konuştu.

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