Son dakika... Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman'dan iyi haber

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Asaf Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kaybolmuştu.

Havadan ve karadan aranan Süleyman'ı bulmak için Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan ve teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de seferber olmuştu.

TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLER 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULDU

Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmaları sürdürülürken Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti, çalıştıkları 10 kilometre uzaklıktaki tarlalarında kendilerine doğru küçük çocuk geldiğini gördü. Çift, saat 16.00 sıralarında buldukları çocuğun kayıp olarak aranan Süleyman Yıldırım olduğunu anlayınca beldeye götürdü.

Yaylada arama çalışmalarını takip eden ailesine de haber verildi. Beldeye gelen aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Baba Süleyman Yıldırım, ambulansta çocuğunu kucağına alarak sarılırken arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

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