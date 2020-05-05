Kaybolan ineği için afiş bastırdı

Kocaali Yenimahalle’de yaşayan Ertuğrul Alemdar (38), 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi akşamı evlerinin önünden kaybolan simental cinsi 6 aylık düvesi için bastırdığı el afişlerini arkadaşlarının yardımıyla ilçenin birçok noktasında dağıttı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ineğini görenlerden yardım isteyen Ertuğrul Alemdar, ineğinin çalınmış olması ihtimaline karşı olarak durumu jandarmaya da bildirdi.

​Ertuğrul Alemdar, “Bastırdığımız broşürleri arkadaşlarımın yardımıyla dağıttık. En son Kirazlı yolu üzerinde görülmüş. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bana haber vermesini istiyorum. Kimsenin malı kimseye yaramaz” dedi.