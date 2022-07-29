Kavrulacağız! 'Eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.



'EYYAM-I BAHUR' SICAKLARI GELİYOR



Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.



Yurt genelinde cumartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Pazar günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...



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Az bulutlu ve açık 35Az bulutlu ve açık 31Az bulutlu ve açık 35Az bulutlu ve açık 37Az bulutlu ve açık 32Parçalı ve az bulutlu 28Parçalı bulutlu 27Parçalı ve az bulutlu 34Az bulutlu ve açık 42Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.







