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Kavrulacağız! 'Eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcak
Kavrulacağız Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda Türkiye'de yurt genelinde yarından itibaren yılın en sıcak günleri olarak bilinen "eyyam-ı bahur"un etkisine girilecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

'EYYAM-I BAHUR' SICAKLARI GELİYOR

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Kavrulacağız Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor

Yurt genelinde cumartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
Kavrulacağız Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor
Pazar günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcak

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