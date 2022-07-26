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Sıcak havaya aman dikkat! Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

#Antalya#Meteoroloji#Hava Durumu
Sıcak havaya aman dikkat Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

Geçtiğimiz hafta Avrupa kıtasının birçok yerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken İspanya ve Portekiz'de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Antalya’da termometrelerin 42 dereceye ulaştığı geçen cumartesi ise, yılın en sıcak günü olurken valilikten bir uyarı daha geldi. Antalya Valiliği'nden gelen açıklamada sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havaya aman dikkat Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

ANTALYA VALİLİĞİ SAAT VERDİ VE UYARDI

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Antalya'da da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'den alınan veriler doğrultusunda Antalya genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.

Sıcak havaya aman dikkat Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çarşamba günü için hava durumu tahminlerini belirten harita...

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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ANTALYA’DA YILIN EN SICAK GÜNÜ YAŞANMIŞTI

Geçen haftayı mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığıyla geçiren Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre termometreler 40 dereceyi aştı. Cumartesi rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığı iç kesimlerde 42, sahillerde 41 dereceye ulaştı. Bunaltıcı havayla kentte 2022'nin en sıcak günleri yaşandı.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6-7 derece düşerek mevsim normallerine ineceğini söyledi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Gültekin, "Geçen hafta Basra Alçak Basınç merkezi yurdumuzun güney kesimlerinde giriş yapmıştı. Akdeniz bölgemizde kuzeyli rüzgarlarla etkilemeye başladı. Hafta boyunca kuzeyli rüzgarlar bölgemizde fön etkisi yaparak sahillerde sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkarttı. Bu şartlar yarından itibaren değişiyor. Bölgemizde sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak. Rüzgarın da kuzeyden güneye dönmesiyle denizden serin hava ve nem taşınacak" diye konuştu.

Sıcak havaya aman dikkat Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını belirten Gültekin, "Geçen hafta Antalya’da sıcaklık 41-42 derecelere kadar ulaştı. Bu dereceler mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor. Yarından itibaren sıcaklıklar 6 derece düşerek mevsim normallerine gerileyecek. İç kesimler ise denizin etkisini alamadığı için yüksek sıcaklık ve düşük nem etkili olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

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Temmuz sıcaklık ortalaması 29 derece olan Antalya'da bu ayın rekoru, 2000'de 45 derece ölçülmüştü.

Sıcak havaya aman dikkat Antalya Valiliği tarih ve saat vererek uyardı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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#Antalya#Meteoroloji#Hava Durumu

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