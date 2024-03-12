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Katliam gibi kazada tır sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

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#Bakırköy#Kaza#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 12:29

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü Mehmet F.'nin ifadesinde "Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

Ekipler tarafından gözaltına alına TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F. emniyete verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Katliam gibi kazada tır sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi. Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

Katliam gibi kazada tır sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

ABD'Lİ OYUNCU DA AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Öte yandan 29.04.2023 tarihinde, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi devrilmişti. Otomobilinde sıkışarak yaralanan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Katliam gibi kazada tır sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim

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#Bakırköy#Kaza#Otomobil

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