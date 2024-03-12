Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! Gerapetritis 'kapıda vize' için tarih verdi

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Türk vatandaşlarının Yunan adalarına 'kapıda vize' ile girmesini sağlayacak uygulama için beklenen açıklama geldi.



1 ŞUBAT'TAN 1 MART'A ERTELENMİŞTİ



PASOK-KINAL Milletvekili Yorgo Nikitiadis, Türklere vize kolaylığı sağlayan uygulamanın adalılar tarafından heyecanla beklendiğini ve partileri tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirtti.



Vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini hatırlatan Nikitiadis, acentelerin dile getirdiği endişelere dikkat çekerek Yunan Parlamentosu'na bir soru önergesi verdi.

