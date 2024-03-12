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Yunan adaları için beklenen açıklama geldi! Gerapetritis 'kapıda vize' için tarih verdi

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#Yunanistan#Yunan Adaları#Kapıda Vize
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi Gerapetritis kapıda vize için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 12:07

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis,Türk vatandaşlarının Yunan adalarını ziyaret edebileceği 'kapıda vize' uygulamasının 30 Mart'ta başlayacağını ve ilk aşamada 5 adayı kapsayacağını duyurdu.

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Türk vatandaşlarının Yunan adalarına 'kapıda vize' ile girmesini sağlayacak uygulama için beklenen açıklama geldi.

1 ŞUBAT'TAN 1 MART'A ERTELENMİŞTİ

PASOK-KINAL Milletvekili Yorgo Nikitiadis, Türklere vize kolaylığı sağlayan uygulamanın adalılar tarafından heyecanla beklendiğini ve partileri tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Vize programının 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelendiğini ancak bu tarihin de geciktiğini hatırlatan Nikitiadis, acentelerin dile getirdiği endişelere dikkat çekerek Yunan Parlamentosu'na bir soru önergesi verdi.

Yunan adaları için beklenen açıklama geldi Gerapetritis kapıda vize için tarih verdi

30 MART'TA BAŞLAYACAK

Soru önergesine cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, süreçle ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini belirterek "Türk vatandaşlarına hızlı giriş vizesi verilmesine yönelik ilk aşamanın 30 Mart'ta başlayacağı ve yakın gelecekte tam uygulamaya geçeceği konusunda iyimseriz." dedi.

Gerapetritis, prosedürün uygulanması için birkaç bakanlığın işbirliği yapması gerektiğini bu nedenle de uygulamanın karmaşık bir süreç olduğunu belirterek gecikmeyi buna bağladı.

İLK OLARAK 5 YUNAN ADASINI KAPSAYACAK

"Süreç zaten başlatıldı. Sürekli toplantılar yapılıyor." diyen Yunan Bakan, vize kolaylığının kademeli olarak uygulanacağını belirterek, "İlk aşama uygun altyapıya sahip 5 adada başlayacak, yakın dönemde tam uygulamaya geçileceği konusunda iyimseriz" dedi.
Yunan adaları için beklenen açıklama geldi Gerapetritis kapıda vize için tarih verdi

YUNAN ADALARINDAN TALEP YAĞDI

Söz konusu uygulamanın Atina'nın tek taraflı bir girişimi olduğunu, herhangi bir anlaşmanın parçası olmadığını hatırlatan Gerapetritis, "Adalarımızın programa dahil olmak istediğini anlıyorum, bu konuda birçok talep geldi. Ancak  bu konuda bazı sınırlamalar var. Schengen paktını düzenleyen kanunla ilgili istisnai niteliği göz önüne alındığında, bu programı genişletebiliriz." dedi.

HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamada uygulamanın Ege’deki 10 adada geçerli olacağı açıklanmıştı. Bu adalar Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris adaları.

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#Yunanistan#Yunan Adaları#Kapıda Vize

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