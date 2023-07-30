Katiller ayrı suç aletleri aynı! Bıçakla katledildiler

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Ankara Nallıhan’da dün gece saatlerinde maden işçisi Uğur Çalık (29), boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık (26) ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Uğur Çalık da arbede sırasında yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Suzan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Suzan Çalık’ın cesedi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Anne Safiye Gideroğlu (53), “Kızım, daha önce eşini bir kadınla yakalamış. Kızım ayrılmak istedi; ancak damat istemedi. Kızımı durmadan tehdit etti. Hakaretlerde bulunuyordu bize. Benim 2 kızım daha var, onlara da aynı şeyleri yaptı. Ben adalet istiyorum. Bayramda köye geldiklerinde kızımı dövdü. Araları düzelir diye şikâyetçi olmadık” dedi.

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Uğur Çalık

AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Bir diğer olay ise İstanbul Küçükçekmece’de yaşandı. Gönül Er (46), 5 ay önce nişanlandığı Murat Edepli’ye (50) ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmak istemeyen Edepli ise sık sık Er’in sitedeki evine ve işyerine giderek kadını rahatsız etmeye başladı. Edepli önceki akşam 19.00 sıralarında yine Er’in evine gitti. Aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Edepli, nişanlısı Er’i bıçaklayarak ağır yaraladı ve kaçtı.

KARDEŞİNDEN TACİZ İDDİASI

Suzan Çalık’ın kız kardeşi Y.G., daha önce diğer kız kardeşine de tacizde bulunduğunu ve ablasına da şiddet uyguladığını iddia etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

- Sitede oturanlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gönül Er’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan Murat Edepli’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.