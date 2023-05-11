Katılım yüzde 54... Yurtdışı rekor kırdı

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Yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs’ta sona erdi. Sandıklar kapanana kadar toplam 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Gümrüklerde ise önceki gece itibarıyla 125 bin 479 seçmen oy verdi. Böylece oyunu kullanan yurtdışı seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10’a ulaştı. Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor.

‘KATILIM SEVİNDİRİCİ’

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Hürriyet’e yurtdışında 14 Mayıs seçimlerine katılım oranının yüzde 53-54’lerde olduğunu, gümrüklerde 14 Mayıs’a kadar oy verme devam edeceği için bu oranın daha da yükselebileceğini söyledi. Özel, yurtdışı seçimlerine Türk vatandaşlarının katılım oranının sandık kurulan ülkelerin kendi seçimlerine genel katılım yüzdesinin bile üzerinde olduğunu söyledi, bu durumun Türkiye ve Türk demokrasisi açısından sevindirici ve gurur verici olduğunu vurguladı.

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YÜZDE 3.1 ARTTI

YSK bu yıl 73 ülkede sandık kurdu. Yurtdışı seçimlere ilgi ve KATILIM ise 2014’ten bu yana artış gösteriyor. Yurtdışında 2014’te yüzde 18.94 olan katılım oranı, 2018 seçimlerinde yüzde 50.9’a yükseldi. 2018’de yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden 1 milyon 358 bin 584 kişi sandığa gitmişti. Gümrüklerdeki oy işlemi hâlâ devam ederken, geçen seçimin üzerine çıkan bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.

OYLAR İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 7 KİLİT ALTINDALAR

Yurtdışında yaşayan vatandaşların kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirilmeye başlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar, İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. (DHA)