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Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi

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#Akdeniz Üniversitesi Hastanesi#Yangın#Prof. Dr. Özlenen Özkan
Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde geçen çarşamba günü çıkan yangın panik ve korkuya neden oldu, ancak çok iyi yönetilen kriz yönetimiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın felakete dönüşmesinin ise iş makineleri, kazma, kürek ve çekiçlerle binada açılan ‘gedikler’ sayesinde önlendiği ortaya çıktı.

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YÜZ, kol ve rahim nakillerinin yapıldığı Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisinde yaşanan yangının detaylarını Hürriyet’e anlatan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hızlı karar almak çok önemliydi. Öncelikle bunu yaptık. Kartalkaya’dan aldığımız izlenimlerden sonra ortaya koyduğumuz tablo elbette bize yardımcı oldu” dedi.

TAHLİYE KANALLARI AÇTIK

Yangının etkisiyle tüm hastane koridorlarını yoğun bir dumanın kapladığını anlatan Rektör Özkan, şu bilgileri verdi: “Camlar, kapılar, duvarlar kırıldı. Doğru noktalara açılan tahliye kanalları ile hava akışını sağladık. Bu sayede panik yaşanmasını ve duman zehirlenmesi nedeniyle yaşanacak ölümleri engelledik. Yangın sürerken ameliyatta olan hastalarımız vardı. Kapatabildiğimiz ameliyatları hızlıca kapattık, kapatamadıklarımızı da diğer binaya transfer edip orada sonlandırdık.”

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Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi

ÇADIRLARDA HİZMET VERİYORUZ

Acil servis bölümünün kullanılamaz hale geldiğini de anlatan Özkan, şöyle devam etti: “Akdeniz bölgesinin tartışmasız en önemli acili burası. Maalesef şu anda bu alanı kullanamıyoruz. Bu nedenle çadırlarda acil hizmeti vermeye başladık. Elbette bu çadırlar acil hizmeti için yeterli değil. Bu sistemde sadece çok acil hastaları alabileceğiz. Bu bağlamda en kısa zamanda acilimize kavuşmamız gerekiyor. Büyük bir özlemle ve çabayla ona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.”

Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi
Duvarlarda ve camlarda açılan ‘gedikler’ sayesinde hava akışı sağlanarak yangının büyümesi önlendi.
Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi

TAHLİYE ÇOK HIZLI OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, tahliyenin nasıl yapıldığını şöyle anlattı: “Çok hızlı karar vermek, insanları doğru yere yönlendirmek çok önemliydi. Antalya UMKE sorumlusu, tahliye süresinin inanılmaz hızlı olduğunu ifade etti. Tahliye edilenler arasında yoğun bakım hastaları, ameliyatı devam edenler de vardı. Buna rağmen hiçbir panik yaşanmadan süreci tamamladık.”

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ŞANTİYEDEN İŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da, “Şantiyeden getirdiğimiz iş makineleri ile ana binaya gedikler açtık. Başka türlü bunu yapamazdık. Erken müdahale olmasa büyük bir felaket yaşayacaktık. Çünkü içeride çok fazla yanıcı ve patlayıcı madde vardı” dedi.

Kartalkaya ‘acil servis’e ders oldu... Felaketi gedikler önledi
Prof. Dr. Özlenen Özkan, acil servisin taşındığı çadırlardaki hastalarla tek tek ilgilendi.

 

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#Akdeniz Üniversitesi Hastanesi#Yangın#Prof. Dr. Özlenen Özkan

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