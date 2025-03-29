Türk suyuna hayır diyen Rum kesimi kuruyacak

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Üç yıldır devam eden kuraklığın ardından göletleri boşalan Kıbrıs Rum yönetimi yaz ayları gelmeden başlayan su sıkıntısı nedeniyle alarma geçti. Rum lider Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın defalarca yaptığı, Anamur’dan denizin altından boru hattı ile gelen Anadolu suyunu paylaşma teklifini, “Türk suyuna muhtaç kalırız” gerekçesiyle reddediyor.

‘NE YAPIN EDİN SU BULUN’

Doğal su kaynağı bulunmayan Kıbrıs Adası’nda Rum yönetimi su ihtiyacını yağmur suyunun toplandığı 6 gölet ve 5 adet de denizden su arıtma sistemiyle karşılıyor. Rum hükümeti, kuraklığın bu yıl da devam etmesi ve göletlerdeki doluluk oranının yüzde 25’e düşmesi üzerine olağanüstü hal durumuna geçti. Göletlerde 46 milyon metreküp su kaldığı ve yaz aylarında tamamen boşalacağı bilgisi alan Rum lider Nikos Hristodulidis, bakanlarına “Ne gerekiyorsa yapın, su bulun” talimatı verdi. Tarım Bakanlığı göletlerdeki suyun tarım amacıyla kullanılmasına sınırlama getirdi, kotasını yüzde 37 oranında azaltarak yıllık 32 milyon tonla sınırladı.

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Turizm Bakanlığı, turizm sezonuna hazırlanan otellerin arıtma tesisi kurması için 8 milyon Euro teşvik paketi hazırladı. Eskiyen boru hatlarından su kayıplarını azaltmak için özel fon oluşturdu. Tarım Bakanı Maria Panayiotu, çiftçilere getirilen sınırlama nedeniyle yeni ekim yapılamayacağını, gıda fiyatlarının artacağını ve yaz aylarında kentlerde de su kesintileri yaşanacağını belirtti.

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YUNANİSTAN’DAN TANKERLE

Rum hükümeti geçmiş yıllarda denenen 1300 kilometre ötedeki Yunanistan’dan tankerle su taşınmasını çok maliyetli olmasına rağmen yeniden gündeme getirdi. Rumların bir diğer kurtuluş formülü ise, yeni deniz suyu arıtma tesisleri kurulması. Rum yönetimindeki 5 tesisten birinin yangın nedeniyle devre dışı kaldığına dikkat çeken uzmanlar yeni tesis projelerinin de bu yılı kurtarmayacağını belirtiyor.

‘TÜRK SUYU İSTEMEYİZ’

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Türkiye ve KKTC, asrın projesi adı verilen Anamur’dan deniz altından askılı boru sistemiyle KKTC’ye ulaşan Dragon çayının suyunu yıllardır Rum yönetimine “paylaşma” teklifinde bulunuyor. Türkiye ile KKTC arasındaki 80 kilometrelik denizi askılı boru sistemiyle geçen Anadolu suyu, KKTC’nin Girne kentindeki Geçitköy Barajı’na yılda 75 milyon metreküp su taşıyor.

Son yıllarda üst üste kuraklık yaşanan Kıbrıs Adası’nda doğal su kaynağı bulunmuyor. Askılı boru sistemiyle Türkiye’den KKTC’ye yılda 75 milyon metreküp su taşınıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen ay İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı gayri resmi Kıbrıs zirvesinde, Rum yönetimine su ve elektrik konularında işbirliği çağrılarını yineledi. Ancak Rum tarafı bugüne kadar yapılan önerilere “Türk suyuna bağımlı kalmamak” amacıyla cevap bile vermedi.

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BU TAVIR YENİ DEĞİL

RUM yönetiminin su konusundaki yaklaşımı yeni bir tavır değil. 2011’de Rum Kesimi’nin Mari kasabasındaki Evangelos Florakis deniz üssünde cephanelik havaya uçmuş, yakınındaki elektrik santrali de ağır hasar alarak devre dışı kalmıştı. Türk düşmanlığında ön sıralarda yer alan Rum kilisesinin dönemin Başpiskoposu 2’nci Hrisostomos, KKTC’den elektrik alımı gündeme gelince, “Türk elektriğiyle aydınlanmak yerine gaz lambası kullanırım” demişti. Rum yönetiminde geçtiğimiz yıllarda KKTC üzerinden gelen domatesin Türk olup olmadığı sorgulanmıştı. Rum Tarım Bakanlığı, AB’nin ticari kurallarına uygun olarak KKTC’den ithal ettikleri domatesi, “Türkiye’den getirildi, Türk domatesi” gerekçesiyle pazarlardan ve manavlardan toplatmıştı.