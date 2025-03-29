Bayram serin ve yağışlı geçecek

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TÜRKİYE’de, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının ardından hava sıcaklıkları bir kez daha düşecek. Son günlerde birçok bölgede 20-30 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince yerini serin ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde başlayacak sağanak yağışların, bayramın ilk günü ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Yağışların ani ve şiddetli olacağı, beraberinde dolu, yıldırım, hortum ve gök gürültüsünü de getirebileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklarda ise 4 ila 5 derecelik düşüş bekleniyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Yalova ve Trakya genelinde etkili olacak yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, özellikle kıyı bölgelerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

Arife günü (Bugün): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı.

Bayramın 1. günü (30 Mart Pazar): Türkiye’nin büyük bölümü yağış altında olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü yağış alacak.

Bayramın 2. günü (31 Mart Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (1 Nisan Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış etkisini sürdürecek. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Uzmanlar, bayram tatiline çıkacak vatandaşların hava durumunu dikkatle takip etmelerini, özellikle kıyı ve iç bölgelerde oluşabilecek ani sel, taşkın ve ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.