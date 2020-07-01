Baro tepkisi: ‘Karşı çıkacağız’

BUNLAR DÜŞMAN MI?

“Şu tablo! (Eylemdeki baro başkanları) Baro başkanları yerde, arkada bir polis duvarı var. Polisin günahı yok. Devlet elinde sopayla yönetilirse böyle bir tablo çıkar. Türkiye’de demokrasinin olmadığını söylemenize gerek yok, bu fotoğraf tek başına yetiyor. Su vermediler, sandalye vermediler, yemek yemediler. Ya bunlar düşman mı? Dünyanın hiçbir ülkesinde de baro başkanlarına böyle bir muamele yapılmaz.

BAHÇELİ’YE SÖYLÜYORUM

Baroyu ayrıştırıyorlar. İktidardan yana barolar, iktidara karşı barolar, etnik kimlik bağlamında barolar, inanç bağlamında barolar. Açık söylüyorum; böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana ihanettir. Sayın Bahçeli’ye söylüyorum; eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsak, yarın etnik kimlik bağlamında, inanç bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın? Barolar siyasi kuruluş değildir. Şimdi siz adamına göre baro, siyasetine göre baro kuruyorsunuz. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak yolunda atılacak adımlardan birisidir. İleride çok daha büyük olumsuz tablolarla karşı karşıya kalırız. ‘Bana itaat edecek baro olacak.’ Barolar dernek değildir. Bir ilde iki tane sanayi odası, iki tane ticaret odası olur mu? Ülkeyi bölme ve parçalama yolunda atılan adımlardan birisidir. Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız.

Z KUŞAĞI GENÇLER

Geçen hafta en çok konuşulan olay Z kuşağı idi. Bunların iradeleriyle oynandı. 2 milyon 433 bin 219 öğrencimiz sınava girdi. Ve Sayın Erdoğan ‘Ben bunları nasıl aldatırım, oyunu alırım’ diye Youtube’da bir program yaptı. Şimdi çok pişman olduğuna eminim. Sen Z kuşağından ya da Y kuşağından oy almak istiyorsan gençler ne istiyor önce onu bileceksin. ‘Herkesi formatlayacağım!’ E gençler kabul etmiyor. Gençler adalet, fırsat eşitliği istiyor.”

DAVET GİTMEYEN PARTİLİYE ÖZÜR MEKTUBU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak 37. olağan kurultay ele alındı. Edinilen bilgiye göre, CHP MYK üyeleri, bazı partililerinin yaptığı “Salgın sürecinde seyircisiz kurultay demokratik değil” sözlerini eleştirerek “İzin vermediğiniz için bize yapılan saldırıları göğüsleyemiyoruz. Bırakın yanıt verelim” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Enerjinizi kurultaya saklayın” yanıtı vererek özetle şöyle konuştu: “Kurultay salonunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun istediği tüm şartları oluşturacağız. Çağıramadığımız her arkadaşımızdan özür dileyecek onlara mektup yollayacağız. Ayrıca alanda oluşturacağımız özel bölgelerde kurultayın izlenmesini sağlayacağız. Bizim amacımız iktidar olmak. Halkın umudu olacağız. İttifakımızı koruyacak, iktidara yürüyüceğiz. Saray, partimizin içini karıştırıp kavga varmış gibi bir görüntü vermek istiyor. Oysa bizim içimizde kavga yok. Arkadaşlarımızın eleştirilerine gelince, söylediklerini saygıyla karşılayacağız, almamız gereken tedbirler varsa alacağız ama asla tartışmaya girmeyeceğiz.” (Rifat BAŞARAN/ ANKARA)