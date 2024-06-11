Karne öncesi okullar şenlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sona ererken tüm kademelerde uygulanmak üzere planlanan ‘Yıl Sonu Faaliyet Haftası’ başladı. Bakanlık, 81 ile gönderdiği resmi yazı ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son haftasının coşkuyla geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını vermişti.

FAALİYET HAFTASI

Karne öncesi, 10-13 Haziran’da 4 gün sürecek ‘Yıl Sonu Faaliyet Haftası’nda öğrenci kulüpleri temsilcilerinin ilgili öğretmenlerle birlikte planladıkları etkinlikler okullarda gerçekleştirilecek. Uygulama, Bakan Yusuf Tekin’in talimatıyla birinci dönem karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için hayata geçirilmişti. Bakan Tekin etkinlik haftasıyla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

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TÜM ÖĞRENCİLER DAVETLİ

“Keyifli ve eğitici bir şekilde yaz tatiline girmeye hazırlanıyoruz. Yıl Sonu Faaliyet Haftası ile öğrencilerimiz, ders kitaplarının ötesine geçerek farklı alanlarda becerilerini geliştirme, yeni şeyler keşfetme ve eğlenerek öğrenme imkânı bulacaklar. Bu özel haftada, tüm öğrencilerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum.”

HEM EĞLEN HEM ÖĞREN

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan etkinlik başlıkları ise şöyle:

◊ ‘Takas Saati’nde paylaşma öğretilecek.

◊ ‘Yetenek Paylaşım Saati’nde beceri ya da ilgi duyulan bir alana dair atölye, sunum ve söyleşi düzenlenecek.

◊ ‘Görsel Sanat, Bilim ve Spor Saati’nde spor turnuvaları, müsabakaları yapılacak. Farklı sanat dallarından misafirler ağırlanacak.

◊ ‘Bir Derdim Var Saati’nde öğrenciler sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde sunumlar yapacak.