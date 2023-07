Tüm bunlara rağmen şimdilerde ABD’de New York City ve bazı eyaletler işyerinde kilo ayrımcılığını yasaklıyor. Şirketler de kilolu çalışanların görünümüne değil deneyimlerine odaklanmaya başlıyor. New York City’de mayıs ayında yasalaşan ırk, cinsiyet, yaş, din ve cinsel yönelimin yanı sıra ayrımcılığa karşı korunan özellikler listesine ağırlık ve boy ekleniyor. New Jersey ve Massachusetts de dahil olmak üzere birçok eyalet benzer yasa tasarıları çıkardı. Michigan ise şu anda kilo sebebiyle istihdam konusunda ayrımcılığı yasaklayan tek eyalet olma özelliğini taşıyor.