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Kare kare Hatay’daki yıkımın fotoğrafı

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#Deprem#HATAY#Dron
Kare kare Hatay’daki yıkımın fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Fotoğrafçı Mehmet Aslan’ın deprem öncesinde dronla çektiği Hatay’ın gökyüzünden fotoğraflarını aynı noktalardan Hürriyet Gazetesi fotomuhabiri Rıza Özel de görüntüledi. Fotoğraflar arasındaki fark Hatay’ın deprem öncesi ve sonrasında yaşanan yıkımı gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde evi yıkılmasına rağmen ailesiyle birlikte sağ kurtulan Mehmet Aslan, Balıkesir’e bir apart otele yerleşti. Aslan, çektiği fotoğrafların hikâyesini ve Hürriyet’in havadan çektiği karelerin yarattığı duyguyu anlattı:

‘MAHALLEMİZ YOKTU’

Depremin ardından birçok yakınını kaybettiğini belirten Mehmet Aslan, “Evimiz çok ağır hasar aldı. Evden annem, babam ve kardeşimle çıktığımızda koca mahallede bir tek bizim oturduğumuz ev harabeye dönse de ayakta kalmıştı. Koca mahalle enkaz yığınıydı. Mahallemizin yok olduğunu gördük. ‘Antakya yok oldu’ dedik. Hatay’da 6 gün bekledikten sonra üç gün önce kendi imkânlarımızla Balıkesir’de bir apart otele yerleştik. Buradan sonra ne olur? Ne yaparız, ne yapacağız? Bilmiyorum...” sözleriyle depremde yaşadıklarını anlattı.

Kare kare Hatay’daki yıkımın fotoğrafı


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‘BİR AVUÇ KALDIK’

“Hep duyuyorduk buradaki büyük depremleri hatta ‘1497 yıl önce 250 bin kişi öldü’ şeklindeki tarih bilgileri sohbetlerimizde konu olurdu. 6 Şubat’ta bir kez daha aynı depremle sarsıldık, tüm şehir yerle bir oldu” diyen usta fotoğrafçı, “Aslında sadece şehir değil, çocukluğum, anılarım, arkadaşlarım, akrabalarım depremle birlikte yerle bir oldu. Bir avuç kaldık. Nihayetinde bu şehir yine bizim. Biz burada kalacağız, buraları tekrar inşa edeceğiz, gidecek yerimiz de yok zaten. Şehrin, öncesi ve sonrası durumunu göstermek adına, deprem öncesi çektiğim fotoğrafları Hürriyet’le paylaştım. Deprem sonrası hallerini Rıza Özel’in çektiği fotoğraflarla gördüm. Bir kez daha içimi acıttı. Antakya’mı bu şekilde görmenin izleri uzun zaman üstümden silinmeyecek” sözleriyle duygularını paylaştı.

‘PANDEMİDE ÇEKTİM’

Uluslararası ödülleri ile fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı Mehmet Aslan, Hatay’da doğup büyüdüğünü fotoğrafları ile Hatay’ı tanıtmayı kendine ilke seçtiğini söyledi. Aslan, “Doğup büyüğüm kadim şehir Antakya... Boynumun borcu bilip yıllarca karış karış memleketimi fotoğrafladım. Amacım, yaşadığım kenti güzelliklerini tanıtmaya çabalarken memleketimle alakalı kendi görsel belleğimi oluşturup gelecek nesillere çektiğim fotoğrafları miras olarak bırakmaktı. Bu fotoğrafları da pandemi döneminde çektim. Fakat bir şeyi hesaba katmadım. deprem... Şimdi bu fotoğraflar değişen bir kentin eski yüzünün belgesi olacak. Buna üzülüyorum” diye konuştu.

Kare kare Hatay’daki yıkımın fotoğrafı
 

 

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#Deprem#HATAY#Dron

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