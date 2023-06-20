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Kardeşlik sofrası! Bağcılar’dan Malatya’ya konteyner kent

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#Malatya#Yeşilyurt#AFAD
Kardeşlik sofrası Bağcılar’dan Malatya’ya konteyner kent
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Malatya’nın depremde en ağır hasar gören ilçelerinden Battalgazi, Bağcılar Belediyesi’yle kardeş oldu. Battalgazi’de 2 bin kişilik konteyner kent yaptıran ve tüm altyapı hizmetlerini sunan Bağcılar Belediyesi, bayram öncesi ilçeye moral ziyareti yaptı, 2 bin kişi birlikte akşam yemeği yedi.

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Türkiye’nin neredeyse dörtte birini etkileyen ve Malatya’da da 1237 can kaybına neden olan depremin üzerinden 4 ay geçti. Kalıcı konutların inşası devam ederken, depremzede ilçelerin yardımına halen kardeş belediyeleri koşuyor. Malatya’nın en çok hasar gören Battalgazi ilçesinin de kardeş belediyesi İstanbul’dan Bağcılar Belediyesi oldu. Depremden hemen sonra personel, çadır, giyim ve yiyecek yardımıyla Malatya’ya koşan Bağcılar Belediyesi ekipleri, içerisinde kreş, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit de bulunan 2 bin kişi kapasiteli bir konteyner kent inşa etti.

Kardeşlik sofrası Bağcılar’dan Malatya’ya konteyner kent

ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve ekibi, bayram öncesi kardeşlerini ziyaret için Battalgazi’ye gitti. Malatya Valisi ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’le birlikte düzenlenen akşam yemeğine 2 bin Battalgazili katıldı. Özdemir’den bayramlıklar için hediye çeklerini alan Battalgazili çocuklar, Belediye Başkanı’ndan bisiklet de istedi. Özdemir çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet müjdesinin yanı sıra, yaş kategorilerine göre bisiklet turnuvası da düzenleyeceklerini söyledi.

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Kardeşlik sofrası Bağcılar’dan Malatya’ya konteyner kent

KORKUTAN DEPREMLER

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi ile Adana Saimbeyli’deki depremler kısa süreli korkuya neden oldu. AFAD’ın verilerine göre; önceki gece 23.59’da merkez üssü Saimbeyli olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hasara yol açmadı. AFAD, dün saat 03.30’da da merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem de bölgede endişe yarattı. Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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#Malatya#Yeşilyurt#AFAD

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