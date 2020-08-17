Karayılan’ın sağ koluna nokta atışı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahadan yürüttüğü yerel istihbarat çalışmaları sonucu, “15 Ağustos’un yıldönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye’de sansasyonel eylemler planladığı” bilgisine ulaştı. Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan’ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı. PKK’nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu “Agit Garzan” kod adlı Murat Kalko’nun (45) eylem yapmak amacıyla yanındaki silahlı teröristleri hazırladığı öğrenildi. HAKURK’DA VURULDU

Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos’ta etkisiz hale getirildi. Kalko’nun örgüte 1993’te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi’nde “kırmızı” kategoride yer aldığı belirtildi. Kalko’nun ayrıca Karayılan’ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

İKİ AYRI OPERASYON DAHA

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi. PKK’lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos’ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 “PKK özel güç ve istihbarat mensubu” daha etkisiz hale getirildi.

KONTROLÜ KAYBEDİYORLAR

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, “MİT’in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığı ve örgütten kaçışları artırdığı” bilgisi paylaştı. Kaynaklar PKK’ya yönelik nokta operasyonların, örgütün tepe yöneticilerini Irak’ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğine, bu durumun özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkat çekti.