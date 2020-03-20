Karantina günlerinde 10 isim 10 kitap

HALİL ERGÜN

* Tragedyalar - Edip Cansever

* Göçebe - Cemal Süreya

* Anna Karnina - Tolstoy

* Demirciler Çarşısı Cinayeti - Yaşar Kemal

* Baragan’ın Dikenleri - Panait İstirati

* Şato - Albert Camus

* Yaşadığımı İtiraf Ediyorum - Pablo Neruda

* Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti - Sevgi Soysal

* Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

* Çocukluğun Soğuk Geceleri - Tezer Özlü

BUKET UZUNER

* Dekameron - Boccacio

* Duvarlardan Geçmek - Marina Abramoviç

* Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi - Daniel Klein

* Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar - Ursula Le Guin

* Yeryüzü Ayetleri - Füruğ

* Uzağa Gidemem - Meral Saklıyan

* Hayat Bir Oyun - Mevlüt Dinç

* Makamdan Şifaya - Öztürk Erseven

* Don Kişot - Cervantes

* Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine - Olga Tokarczuk

YEKTA KOPAN

* Beton Bahçe / İlk Aşk, Son Ayin - Ian McEwan

* Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler - Peter Aughton

* Göçmek Ne Garip Şey Anne - Filiz Yavuz

* Siyah Takım Elbiseli Adam - Stephen King

* Tokyo’nun Son Çocukları - Yoko Tawada

* Silsile - Eren Aysan

* Bedava Müzik - Stephen Richard Witt

* Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine - Olga Tokarczuk

* Oyuncu / Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit - Sibel Öz

* Hayatın En Yakın Benzeri - James Wood

SERRA YILMAZ

* Acı Portakal - Yiğit Bener

* Denize Yazıldı - Ayşe Sarısayın

* Hadrianus’un Anıları - Marguerite Yourcenar

* Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu - İtalo Calvino

* İyilik - Şebnem İşigüzel

* Alçak Basınç - Semih Tuğrul

* Turquetto- Metin Arditi

* Bir Şehri Yok etmek- Emine Uşaklıgil

* Gramsci’nin Külleri- Pier Paolo Pasolini

* Barbarın Kahkahası- Sema Kaygusuz

CEYDA DÜVENCİ

* Geliştiren Anne Baba - Doğan Cüceloğlu

* Bütün Beyinli Çocuk - Daniel Siegel & Tina Payne Bryson

* Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli - Eline Snel

* Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

* Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate

* Tirza - Arnon Grünberg

* Ev Anası - Birgül Özcan

* İkigai - Francesc Miralles & Hector Garcia

* Haruki Murakami’nin kitapları

* Roald Dahl’ın kitapları

HAKAN KURTAŞ

* Deliliğe Övgü - Erasmus

* Akış - Mihaly Csikszentmihalyi

* Ağaçkakan - Tom Robins

* Hayat - Engin Geçtan

* Yürümenin Felsefesi - Frederic Gross

* Annemin Öğrettiği Şarkılar - Marlon Brando

* Hoşbeş - John Berger

* Büyü - John Fowles

* Ateş Karınlı - J.C Michaels

* Buzdolabının Üstündeki Kız - Etkar Keret

DOĞAN HIZLAN

* Türkiye’nin Kültür Atlası - Kenan Mortan & İbrahim Atalay

* İstanbul - Turan Akıncı

* Don Kişot - Cervantes

* Genç Werther’in Acıları - Goethe

* On Küçük Zenci - Agatha Christie

* Cingöz Recai Serisi - Peyami Safa

* Ecinniler - Dostoyevski

* Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

* Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana - Yaşar Kemal

* Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

TUĞRUL ERYILMAZ

* İnce Mehmed - Yaşar Kemal

* Ölmeye Yatmak - Adalet Ağaoğlu

* Paranın Cinleri - Murathan Mungan

* Yüzünde Bir Yer - Sema Kaygusuz

* Antabus - Seray Şahiner

* Yenişehir’de Bir Öğle Vakti - Sevgi Soysal

* Uyanış Bekleyiş Tükeniş - Jean Paul Sartre

* İkinci Cinsiyet - Simon de Beauvoir

* İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

* Hasretinden Prangalar Eskittim - Ahmed Arif

ÖMER TÜRKEŞ

* Decameron - Bocaccio

* Asabiyeci - Joaquaim Maria Machado

* Barthlebey - Melville

* Veba - Camus

* Tatar Çölü - Dino Buzzati

* Kör Baykuş - Sadık Hidayet

* Göç Mevsimi - Tayeb Salah

* Odun Kesmek - Thomas Bernhard

* Körlük - Jose Saramago

* Lizbon’a Gece Treni - Pascal Mercier

HAMDİ KOÇ

* Decameron - Boccaccio

* Ölümsüzlük - Kundera

* Madde 22 - Joseph Heller

* Taksitle Ölüm - Celine

* David Copperfield - Dickens

* Mahpus - Proust

* Middlemarch - George Eliot

* Karamazov Kardeşler

* Özgürlük - Jonathan Franzen

* Mekanın Poetikası - Gaston Bachelard