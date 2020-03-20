Karantina günlerinde 10 isim 10 kitap
Karantina günlerinde evde vakit geçirmenin en keyifli ve faydalı yönlerinden biri de bol bol kitap okuyabilmek. 10 yazar ve sanatçı Hürriyet okurları için 10 kitap sıraladı. İşte yaptıkları öneriler:
HALİL ERGÜN
* Tragedyalar - Edip Cansever
* Göçebe - Cemal Süreya
* Anna Karnina - Tolstoy
* Demirciler Çarşısı Cinayeti - Yaşar Kemal
* Baragan’ın Dikenleri - Panait İstirati
* Şato - Albert Camus
* Yaşadığımı İtiraf Ediyorum - Pablo Neruda
* Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti - Sevgi Soysal
* Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu
* Çocukluğun Soğuk Geceleri - Tezer Özlü
BUKET UZUNER
* Dekameron - Boccacio
* Duvarlardan Geçmek - Marina Abramoviç
* Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi - Daniel Klein
* Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar - Ursula Le Guin
* Yeryüzü Ayetleri - Füruğ
* Uzağa Gidemem - Meral Saklıyan
* Hayat Bir Oyun - Mevlüt Dinç
* Makamdan Şifaya - Öztürk Erseven
* Don Kişot - Cervantes
* Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine - Olga Tokarczuk
YEKTA KOPAN
* Beton Bahçe / İlk Aşk, Son Ayin - Ian McEwan
* Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler - Peter Aughton
* Göçmek Ne Garip Şey Anne - Filiz Yavuz
* Siyah Takım Elbiseli Adam - Stephen King
* Tokyo’nun Son Çocukları - Yoko Tawada
* Silsile - Eren Aysan
* Bedava Müzik - Stephen Richard Witt
* Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine - Olga Tokarczuk
* Oyuncu / Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit - Sibel Öz
* Hayatın En Yakın Benzeri - James Wood
SERRA YILMAZ
* Acı Portakal - Yiğit Bener
* Denize Yazıldı - Ayşe Sarısayın
* Hadrianus’un Anıları - Marguerite Yourcenar
* Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu - İtalo Calvino
* İyilik - Şebnem İşigüzel
* Alçak Basınç - Semih Tuğrul
* Turquetto- Metin Arditi
* Bir Şehri Yok etmek- Emine Uşaklıgil
* Gramsci’nin Külleri- Pier Paolo Pasolini
* Barbarın Kahkahası- Sema Kaygusuz
CEYDA DÜVENCİ
* Geliştiren Anne Baba - Doğan Cüceloğlu
* Bütün Beyinli Çocuk - Daniel Siegel & Tina Payne Bryson
* Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli - Eline Snel
* Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
* Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate
* Tirza - Arnon Grünberg
* Ev Anası - Birgül Özcan
* İkigai - Francesc Miralles & Hector Garcia
* Haruki Murakami’nin kitapları
* Roald Dahl’ın kitapları
HAKAN KURTAŞ
* Deliliğe Övgü - Erasmus
* Akış - Mihaly Csikszentmihalyi
* Ağaçkakan - Tom Robins
* Hayat - Engin Geçtan
* Yürümenin Felsefesi - Frederic Gross
* Annemin Öğrettiği Şarkılar - Marlon Brando
* Hoşbeş - John Berger
* Büyü - John Fowles
* Ateş Karınlı - J.C Michaels
* Buzdolabının Üstündeki Kız - Etkar Keret
DOĞAN HIZLAN
* Türkiye’nin Kültür Atlası - Kenan Mortan & İbrahim Atalay
* İstanbul - Turan Akıncı
* Don Kişot - Cervantes
* Genç Werther’in Acıları - Goethe
* On Küçük Zenci - Agatha Christie
* Cingöz Recai Serisi - Peyami Safa
* Ecinniler - Dostoyevski
* Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
* Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana - Yaşar Kemal
* Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu
TUĞRUL ERYILMAZ
* İnce Mehmed - Yaşar Kemal
* Ölmeye Yatmak - Adalet Ağaoğlu
* Paranın Cinleri - Murathan Mungan
* Yüzünde Bir Yer - Sema Kaygusuz
* Antabus - Seray Şahiner
* Yenişehir’de Bir Öğle Vakti - Sevgi Soysal
* Uyanış Bekleyiş Tükeniş - Jean Paul Sartre
* İkinci Cinsiyet - Simon de Beauvoir
* İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens
* Hasretinden Prangalar Eskittim - Ahmed Arif
ÖMER TÜRKEŞ
* Decameron - Bocaccio
* Asabiyeci - Joaquaim Maria Machado
* Barthlebey - Melville
* Veba - Camus
* Tatar Çölü - Dino Buzzati
* Kör Baykuş - Sadık Hidayet
* Göç Mevsimi - Tayeb Salah
* Odun Kesmek - Thomas Bernhard
* Körlük - Jose Saramago
* Lizbon’a Gece Treni - Pascal Mercier
HAMDİ KOÇ
* Decameron - Boccaccio
* Ölümsüzlük - Kundera
* Madde 22 - Joseph Heller
* Taksitle Ölüm - Celine
* David Copperfield - Dickens
* Mahpus - Proust
* Middlemarch - George Eliot
* Karamazov Kardeşler
* Özgürlük - Jonathan Franzen
* Mekanın Poetikası - Gaston Bachelard
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