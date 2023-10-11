‘Karakız’ın yavruları için bir mahalle seferber oldu

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İstanbul Sultangazi’de, Yunus Emre Mahallesi sakinleri bakımını üstlendiği kedilerden birine de ‘Karakız’ ismini vermişti. ‘Karakız’ geçen yıl iki yavru doğurdu ama yavruları kayboldu. Mahalleli ‘birileri evinde bakmak için almıştır’ diyerek çok da ses çıkartmadı. ‘Karakız’ bu yıl da 3 yavru dünyaya getirdi. Yavrular henüz 15 günlükken ortadan kayboldu. ‘Karakız’ bu kez adeta dünyaya küstü. Gün boyu yuvasından çıkmamaya, geceleri de sürekli ağlamaya başladı. Mahalleli ne yaptıysa ‘Karakız’ı teselli edemeyince yavruları bulmaya karar verdi ancak bir türlü bulamadı.

Bunun üzerine mahalledeki caminin imamı Şahin Erdoğdu’dan yardım istendi. Erdoğdu cami hoparlöründen anons yaparak, ‘Karakız’ın sürekli ağladığını, yavruları alan kişilerin geri getirmesi gerektiğini söyledi. Ancak yavrulardan yine haber çıkmadı.

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‘GERİ GETİRSİNLER’

Mahalle sakinlerinden Ahmet Türkmen (61), anne kedinin yuvadan hiç çıkmayıp geceleri ağladığını söyleyerek, “3 yavru 1 haftadır yok. Kapımızın önünde seviyorduk, çocuklar oynuyordu. Bazen çocuklar alıp gidiyor, anneden ayırmayın diye uyarıyoruz. Camiden anons çekildi. Bekleyiş sürüyor, geri gelirlerse mutlu oluruz” dedi.

Başka bir mahalle sakini Ali Saltık (25) ise evinde de kedi beslediğini belirterek, “Karakız sevdiğimiz, tatlı bir kedi. Yavruları da güzel olur diye alıyorlar. Böyle olduysa lütfen geri getirsinler. O dabir anne ve acı çekiyor” diye konuştu.

‘AĞLAMASINA DAYANAMADIM’

Kedilerin geri getirilmesi için anons yapan imam Şahin Erdoğdu ise “Karakız sabahlara kadar ağlıyormuş. İnsanız. Dayanamadık, anons yaptık ama bir dönüş olmadı. Benim de bir kedim var. Hikâyesi de ilginç. Kışın kapım çaldı, geceydi, cenaze için geldiler sandım. Kapıyı açtım bir kedi. Kendini zorla davet ettirdi. Adını ‘Arsız’ koydum. Camiye geliyor, cemaatimiz çok seviyor. Hayvanlar Allah’ın dilsiz kullarıdır. Vatandaşlarımızdan ricamdır. Kış geliyor, evlerin önüne bir kap mama, su koysunlar” dedi.