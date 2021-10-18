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Karadeniz'de vakalar neden artışta? Prof. Dr. Mustafa Çetiner'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

#Koronavirüs#Karadeniz#Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Yeni vaka haritası açıklandı. Buna göre Karadeniz Bölgesi'nde vaka oranları artışta. Peki bunun nedeni ne? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki aşı haritasına bakıldığı zaman il il ortalamanın altında olan Gümüşhane, Bayburt gibi birtakım illeri görüyoruz. Yüzde 60'larda Bayburt'ta, Gümüşhane'de yüzde 64 civarında.

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Türkiye ortalamasından daha iyi aslında Trabzon'daki falan aşı oranlarına baktığımızda. Ancak şunu unutmamak lazım. Gerçekten o bölge özellikle çay, fındık tarımının  yoğun yapıldığı ve nüfus hareketliğinin çok yoğun olduğu bölge. Burada çok fazla mevsimsel işçi var, bunların giriş-çıkışları var. Bunların kontrolleriyle ilgili çok somut bir şey yapmak çok kolay değil. Ve tabii turizmin de yarattığı bir hareketlilik var. Bu çok önemli bir belirleyici.

Nüfus hareketi bu yoğunluğu açıklıyor. Temel kurallara uyum konusunda da sıkıntı var. Aşı tek başına da yeterli değil. Hem aşı olmalı hem de kurallara uymayız. 

Karadenizde vakalar neden artışta Prof. Dr. Mustafa Çetinerden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

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VİRÜS İLE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Bunu söylemek de çok kolay değil. Bu ikisi birbiriyle karıştırılabiliyor. Bu nedenle grip aşısı da olmalıyız. Bu ikisi birbirine karışabiliyor. PCR testi yaygınlaşmalı. Çocuklar burada önemli faktör. Çoğu zaman bulgusuz geçiriyorlar ve yayılmasına neden oluyorlar. Eğitime ara vererek devam edemeyiz. Hayata da ara vererek devam edemeyiz. Aşılarımızı yaptırarak kurallara uymalıyız.

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#Koronavirüs#Karadeniz#Prof. Dr. Mustafa Çetiner

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