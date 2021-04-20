Karadeniz’de çatışma istemiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin MYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MÜLTECİLERE BENZİN: “Mülteci botuna yaklaştıktan sonra Yunanistan sahil güvenlik unsuru, mültecilerin üstüne yakmak için benzin döküyor. Yunan güvenlik güçleri benzin dökerek bir katliam yapmaya imza atıyor. Türk sahil güvenlik ekiplerimiz orada olmasa denizleri mezar yapacaklar.

GRİ PASAPORT SORUŞTURMASI: Birkaç CHP’li milletvekili çıktı, ‘Bunu AK Parti belediyeleri yapıyor’ dedi. Gördük ki aynı durum CHP ve İYİ Parti belediyelerinde de varmış. Ondan sonra CHP sözcüsü çıkıyor, İçişleri Bakanımızı suçluyor. Zaten soruşturma emrini Bakanımız vermiş. Sonuç olarak belediyelerden böyle bir tablo ortaya çıktı. Bakanlığımız da soruşturma yaparak her şeyi ortaya çıkaracaktır.

KONUŞMAK İÇİN GELMEMİŞ: Yunan Dışişleri Bakanı müzakereye gelmiş ama müzakereyi sabote etmiş olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bütün dünya da bu tavrı görmüş oldu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ: Bu gerilimin Rusya, Ukrayna, AGİT arasında diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz. Rusya ve Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Karadeniz’deki bu yoğunluk kimsenin faydasına olmayacaktır. Biz Karadeniz’de hiçbir çatışma istemiyoruz.

O GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMİYORUZ: (Sarıklı amiral soruşturması) TSK’daki disiplin süreci devam ediyor. O görüntüyü kabul etmiyoruz. O görüntüye vurgu yaparak, emekli amirallerin bildirisini meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

VEKİLLERİ EN GÜZEL CEVABI VERDİ: 128 milyar dolar meselesinde kendi milletvekilleri en güzel cevabı verdi. Neredeymiş, ‘Bakmasını bilene gözünün önündeymiş’ Kim söylüyor? Kendi CHP’li milletvekili.”

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