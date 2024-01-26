Kara kış bastırıyor! İstanbul'a kar geliyor... AKOM gün gün açıkladı: Pazar başlayacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 31 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde kar, karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor. Yapılan açıklamada çığ tehlikesi, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi.

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Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller sırasıyla şu şekilde: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: YERDE TUTACAK KAR BEKLEMİYORUM

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı. İstanbul'da ısı adası etkisi ile kar yağışının görülmeyeceğini söyleyen Şen, şu ifadelere yer verdi.

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Pazar günü yağış yok. Belki yüksek tepelerde görülebilir. Kar esasında Anadolu'da. Düzce, Bolu, Kastamonu civarında yoğun kar var. Yarın da devam edece. Muş, Bitlis, Malatya civarında da kar var. İstanbul'da ıIsı adası etkisinden ve Boğaz'ın hala sıcak olmasından dolayı olmuyor. Çok soğuk bir hava olması lazım ki yağmalı. Yerde tutacak bir kar yağışı göremiyorum. Pazar günü bugüne göre daha da düşecek sıcaklık. Yağmur bekleniyor. Bugün öğleden sonra, İstanbul genelinde yağmur var. Önümüzdeki 2-3 gün etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da bile karla karışık yağmur var. Ankara'da karla karışık yağmur var, akşam kar yapabilir.

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ŞUBAT'TA KAR YAĞAR MI

Olabilir, kar gitti demenin bir anlamı yok. Türkiye'de soğuk hava daha da çoğalabilir. Mart ayında bile olabilir. Çocuklar umudunu kesmesin. Mart ayında ihtimal var hala.

BARI KARADENİZ İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz için yapılan uyarıda 'kuvvetli kar yağışı bekleniyor' ifadelerine yer verildi. Meteoroloji'nin uyarısı şu şekilde oldu:

CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Son değerlendirmelere göre; 25.01.2024 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "26 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü), Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.