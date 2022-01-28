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Kar kütlesi otomobili bu hale getirdi

#Kar#İstanbul#Çatı

Arnavutköy'de binanın çatısından düşen kar kütlesi park halindeki otomobilin tavanını çökertti. Kar kütlesinin 2. kez düşme anı cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı. O sıralarda yoldan geçen genç kızın olaydan son anda kurtulduğu görülüyor.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında bir binanın önüne park edilmiş otomobilin üzerine çatıdan büyük bir kar kütlesi düştü. Tavanı çöken otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Olay anında kaldırımda yürüyen bir kız çocuğunun kıl payı kurtulduğunu söyleyen mahalleli Fazıl Bakraç, "Dün oradan ufak bir kar düştü. Gittim, 3 tane binanın da ziline bastım. Dedim 'kar geliyor. Bu arabaları buradan alın'. Hiç kimse umursamadı. Biraz önce de vurdu. Arabayı pert etti. Yapılacak bir şey yok. Binanın çatısından düştü kar. Düşmeye de devam ediyor. Arkamda da araba var. Onun alınması gerekiyor. Benim dükkana bile vurdu. Bir kız çocuğu direkten döndü. Kıl payı geçti. Arabada artık yapılacak bir şey kalmadı. Binaların dibinde kimse araba bırakmasın. Karlar erimeye başladı. Çok büyük hasarlar ortaya çıkacak. Şu anda çatıdan kar dökülmeye devam ediyor" dedi.

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Kar kütlesi otomobili bu hale getirdi

KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kar kütlesinin 2. kez otomobilin üzerine düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kar kütlelerinin otomobilin üzerine düştüğü ve yoldan geçen genç kızın şans eseri kurtulduğu görülüyor.

Kar kütlesi otomobili bu hale getirdi

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