İmamoğlu'na kar esareti sırasında 'balıkçıda yemek' tepkisi

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İstanbul'da dün adeta esarete yol açan yoğun kar yağışı bugün itibarıyla kontrolün sağlanmasıyla hafiflemiş durumda... Ancak alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna dair eleştiriler sosyal medyanın gündemini belirliyor. Vatandaşların dün yollarda mahsur kaldığı saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda çekilen fotoğrafı tartışmaları alevlendirdi.

'BİR SAATLİK YEMEK MOLASI' DEDİ

Ekrem İmamoğlu görüntülere ilişkin tepkilerin artmasıyla bir açıklama yaptı. İmamoğlu sosyal medya hesabından bir dizi mesaj yayınladı. Bir saatlik yemek molası verdiğini belirten İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."

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TEPKİ GÖSTERENLER TWEET'LERİ SİLDİ

Sosyal medya üzerinden balıkçı görüntülerinin eski olduğunu savunan birçok isim de mesajlarını geri çekti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" mesajı paylaştı.

KABAKTEPE'DEN ELEŞTİRİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.