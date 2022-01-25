İBB Sözcüsü Murat Ongun yurtdışında olduğu haberlerini doğruladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İBB Sözcüsü Murat Ongun yurtdışında olduğu haberlerini doğruladıİBB Sözcüsü Murat Ongun yurtdışında olduğu haberlerini doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor THY duyurdu: Uçuşlar başladıİstanbul’da kar yağışı devam ediyor! THY duyurdu: Uçuşlar başladı#Yoğun Kar
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
Beyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandıBeyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı#Antalya
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

İBB Sözcüsü Murat Ongun yurtdışında olduğu haberlerini doğruladı

#Murat Ongun#Ekrem İmamoğlu#İstanbul
İBB Sözcüsü Murat Ongun yurtdışında olduğu haberlerini doğruladı

İstanbul'da kar yağışı hayatı felç ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un yurtdışında olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinde kar tatilinde olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddiaları sordu.

Cüneyt Özdemir, Twitter açıklamasında Ongun'a "Yurtdışında mısınız" ve "Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısı'na gitti mi" sorularını yönelttiğini aktardı.

Cüneyt Özdemir sorularına Ongun'un verdiği cevapları şöyle paylaştı:

1) Evet. Ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu.

İBB Sözcüsü Ongun'un kar felaketi yaşanırken attığı bir tweet de yoğun tepkilere yol açmıştı.

Gözden Kaçmasın

İmamoğluna kar esareti sırasında balıkçıda yemek tepkisiİmamoğlu'na kar esareti sırasında 'balıkçıda yemek' tepkisiHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Ongun#Ekrem İmamoğlu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail