Kapıyı kırdı, ağlayan çocuğu alevlerden kurtardı! 'O bizim küçük kahramanımız'

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Yakutiye ilçesinde genellikle Afganların yaşadığı Başak Evler Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Annesi Soğra Haseki'nin (21) evde olmadığı sırada sobadan çıkan yangın, sokakta oynayan çocuklar tarafından fark edildi.

Afgan Samıullah Mangal, tahtadan yapılı evin kapısını tekmeleyip içeri girdi, korkudan bir köşede oturup ağlayan Arman Haseki 'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Yangını haber alıp gelen Soğra Haseki koşarak çocuğuna sarıldı ve ağlamaya başladı.

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Oğlunun hayatını kurtaran Samıullah Mangal'a teşekkür edip ona da sarılan Soğra Haseki, "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kendisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.

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O anları büyük bir heyecanla anlatan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Samullah Mangal, "Arkadaşlarımla sokakta bilye oynuyorduk. Önünde oynadığımız binanın ikinci katındaki evin penceresinden dumanlar çıktığını gördük. Arkadaşlarım ailelerine haber vermek için evlerine giderken ben de dumanların çıktığı binaya girdim. Dumanların ikinci kattan geldiğini görünce merdivenlerden hızla yukarı çıktım. Kapıya tekme ile vurmamla açıldı. İçeri girdiğimde alevler sobanın olduğu odadaydı. Çocuk ise hemen giriş tarafındaydı. Ağlıyor ve çok korkmuştu. Sonra elimi uzatıp tuttum ve birlikte aşağı indik. Sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.