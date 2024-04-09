Kapıda vizeyle birlikte tatilci adalara aktı

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Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Seferler arasında Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergâh her sene olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 ADA İÇİN GEÇERLİ

Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Eşref Jale, kapıda kolay vize uygulamasının yoğunluğu artıran bir etken olduğunu vurguladı.

Eşref Jale şunları söyledi: “Bayram süresince oldukça yoğun talep alıyoruz. Aniden işlerimiz hareketlendi. Bu yoğun talep kapı vizesinden kaynaklanıyor. Çünkü AB ülkeleri vize vermeyi zorlaştırdı. Bu nedenle de Türk tatilcilere kapıda vize uygulaması daha kolay olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Ancak kapıda vize uygulaması Yunanistan’a ait Ege’deki 5 ada için geçerli. Hangi adadan vize alıyorsanız o adada tatilinizi geçirmek zorundasınız. Tatil sırasında bir başka adaya gidebilmek mümkün olmuyor. Kapıda vize uygulaması en fazla 7 günlük olabiliyor. Ama isteyen daha kısa süre için de bu vizeyi alabilir. Yani bu vize gidilen adaya ait bir vize olmakla sınırlı kalıyor.”

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Kapıda vize uygulaması, ilk etapta Rodos, İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Sakız (Hios) ve Sisam (Samos) adalarında başladı. Ayvalık’tan Midilli Adası’na bayram tatili süresince 5 bini aşkın kişinin gitmesi bekleniyor.

İDO’YLA SAMOS’A

İDO İzmir de Seferihisar’dan ve Aydın Kuşadası’ndan Samos Adası’na ilk seferlerini önceki gün gerçekleştirdi. Seferde vatandaşlar kapıda vize uygulamasından da yararlandı. Samos’a gidiş tek yönde iki deniz otobüsü 422 yolcu taşıdı.

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İDO, haftanın 3 günü olan seferlerini mayısta sezon açılışı ile birlikte her gün yapacak. Yaklaşık 1 saat süren Seferihisar-Samos seferlerinin aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüşün 35 Euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüşün 45 Euro olduğu belirtildi. Yaklaşık yarım saat olan Kuşadası-Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 41 Euro, farklı gün dönülmesi durumunda ise gidiş-dönüş 52 Euro.

BUNLARA DİKKAT

- Yunan adalarına kapıda vize uyarıları:

Pasaportlarının geçerlilik süresi, adalara giriş tarihinden itibaren en az 3 ay 1 hafta olmalı.

· Kapıda vize için istenen evraklar üç-dört gün öncesinden aracı seyahat şirketine teslim edilmeli.

· Kapıda vize için istenen evraklar üç-dört gün öncesinden aracı seyahat şirketine teslim edilmeli. Daha önce Schengen vizesi talepleri reddedilenlerin veya pasaportlarında KKTC’ye giriş kaşesi olanların başvuruda bulunmamaları gerekiyor.

Vizenin süresi 6 gece 7 gün olup, sadece giriş yapılan ada için geçerli. Özetle bir adadan bir diğerine gidilemeyecek ve bu vize havaalanlarında da geçerli olmayacak.

İZMİR’DEN ÖZEL SEFER

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) de Yunanistan’ın Midilli Adası’na önce Ramazan Bayramı özel seferlerini ardından da 3 Mayıs’ta düzenli seferleri başlatıyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolcuların İZDENİZ ofisine en geç 5 gün önceden başvurması gerektiği açıklandı.

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İKİ GEMİYLE 41 SEFER

İzmir-Midilli 2024 yaz dönemi seferleri 3 Mayıs 2024’te başlayacak, 27 Eylül 2024’te bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek. Sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yolculuk

2 saat 30 dakika sürecek.