Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı... İşte plan yapmadan önce bilmeniz gerekenler | 8 SORU 8 YANIT

Associated Press’e (AP) konuşan Yunan yetkililer 1 Nisan Pazartesi günü itibariyle kapıda vize uygulamasının başladığını duyurdu. Rodos Limanı Kurulu Başkanı Vassilis Vayiannakis, yaptığı açıklamada, “Yeni sistem hazır ve Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bu haftanın sonuna doğru talep daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Esra Başeskioğlu da talebin oldukça yoğun olduğunun altını çizerek, “Vatandaşlar adalara bireysel olarak gitmenin dışında Yunan adaları turlarına da yoğun ilgi gösteriyor” dedi ve ekledi:



“Havaların beklenenden önce ısınması talebi daha da artırdı. Şu an bayram turlarının tamamı dolmuş durumda… Yaz aylarına yönelik talep oldukça yüksek ve yaz satışları son hız devam ediyor. Eğer yazın adalara gitme planı yapanlar varsa şimdiden erken rezervasyon avantajını kullanmalı yoksa yer bulmakta zorluk yaşayabilirler.”



Peki vize işlemi nasıl yapılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? En önemlisi hangi şehirlerden adalara ulaşım sağlanıyor? Tüm merak edilenleri ve prosedürleri Esra Başeskioğlu anlattı.



1- BU UYGULAMAYLA HANGİ ADALAR ZİYARET EDİLEBİLECEK?



Türk vatandaşları kapıda vize uygulaması ile Rodos, Kos (İstanköy), Sakız, Samos (Sisam), Limni, Kalymnos, Leros, Simi ve Meis adalarını ziyaret edebilecek. Şu an uygulama limanlardaki altyapının elverişli olduğu Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos adalarında uygulanmaya başladı. Diğer adalara ise girişler mayıs ya da haziranda başlayacaktır.







2- KAPIDA VİZE UYGULAMASINDA HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?



3- VİZE ÜCRETİ NE KADAR BELİRLENDİ?

4- BU VİZE İLE ADADA NE KADAR SÜRE KALINABİLECEK?



5- VİZE İPTAL OLABİLİR Mİ?



6- ADALARA HANGİ ŞEHİRLERDEN GİDİLEBİLİR?

7- ADALARA ARAÇLA GEÇİŞLERDE NASIL BİR PROSEDÜR UYGULANIYOR?



8- YUNANİSTAN OTELLERİNDE 1 MART'TAN İTİBAREN ‘ENVİRONMENTAL TAX’ ADINDA EKSTRA BİR VERGİ ÖDENİYOR. BU VERGİ TAM OLARAK NEDİR?

Fotoğraflar: iStock

Vize işlem merkezine 48 saat önce pasaport kontrolü için başvurulması gerekiyor. Arka fonu beyaz olan, 3,5 cm x 4,5 cm boyutlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş olan iki adet biyometrik fotoğraf gerekiyor.Nüfus cüzdanı fotokopisi, önlü arkalı pasaport fotokopisi ve varsa son beş yıl içerisinde alınmış olan Schengen vizelerin fotokopisi de olmalı. Banka hesap dökümü de çok önemli. Son üç ay içerisinde her bir başvuru sahibi için yeterli olacak şekilde bakiye de olmalı. İnternet bankacılığından alınan döküm yeterli oluyor.Konsolosluk ödemesi 60 Euro olarak belirlendi ancak buna ilaveten aracı kurum hizmet bedelleri de mevcut. Bu rakamlarda şu an için bir artış söz konusu değil.Kapı vizesi yedi gün geçerli olacak. Bu da yedi gün için 12 kez başvurabilecekleri anlamına geliyor. Günübirlik de giderek konaklama yapılabilir.Ancak vize alıp günübirlik giriş yapıldığında, kapı vizeleri yedi gün geçerli ve tek girişli olacağından, aynı yedi gün içinde vizeyi tekrar kullanamayacağı için konaklamalı seçenekler, kendileri için daha avantajlı olacaktır.Tüm vizelerde red ihtimali her zaman vardır. Örneğin Schengen vizesi talepleri reddedilenlerin veya pasaportlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş kaşesi olanların başvuruda bulunmamaları gerekiyor.Feribot firmaları talep durumuna göre ek sefer uygulaması kararı da alabilir.Şu an yapılacak feribot seferlerinin tam olarak kaç kez yapılacağı belli değil. Örneğin günde üç sefer olacaksa bunun hepsi araçlı olmayacaktır. Aslında şu an birçok seyahat acentesi adalara transfer hizmetine de başladı. Araçla gidilmesine de pek gerek yok. Özellikle ufak adalarda zaten yollar çok dar, birçok yere yürüyerek gidilebiliyor. Ayrıca adaların hepsinde otopark sıkıntısı da bulunuyor.Yunanistan yeşil sigorta işlemleri sınır kapılarında ya da olası beklemeleri önlemek için birkaç gün önceden yetkili acenteler aracılığıyla yaptırılabilir.Environmental Tax uygulaması, dünyanın birçok ülkesinde ve bu yıl itibari ile ülkemizde de uygulanmaya başlayan turist şehir vergisi uygulamasının bir benzeri.Buna göre 5 yıldızlı otelde kalan misafirler için oda başı günlük 10 Euro, 4 yıldızlı otelde kalan misafirler için oda başı günlük 7 Euro, 3 yıldızlı otelde kalan misafirler için oda başı günlük 3 Euro, 2 yıldızlı otelde kalan misafirler için de oda başı günlük 1.5 Euro şeklinde belirlendi.Bu rakamlar mart ile ekim ayları arasında geçerli. Kasım ayından şubat sonuna kadar olan konaklamalarda ise 2 yıldız 0,50, 3 yıldız 1,5, 4 yıldız 3 Euro ve 5 yıldızda 4 Euro’ya düşüyor.