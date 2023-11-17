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Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

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#Tokat#Asma Yaprağı#Tokat Haberleri
Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 16:05

Tokat’ın Zile ilçesinde alışveriş için yöresel ürün satan markete giden Hüseyin Ablak, dükkan sahibini bulamayınca kapı önündeki 5 kiloluk 3 bidon asma yaprak alarak, ‘Hesabına atayım ara abi’ yazılı not ve telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Şahin Kaya’nın aradığı Ablak, ürünlerin tutarı olan 1420 lirayı verilen hesaba yatırdı.

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Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde yöresel ürün satışı yapan Şahin Kaya (33), dün akşam saatlerinde tıraş olmak için dükkanı kapatıp, gitti.

Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

Dükkana alışverişe gelen Hüseyin Ablak, Kaya'yı bulamayınca kapının önündeki 5 kiloluk, 3 adet içinde asma yaprak bulunan bidonu alıp, aracına yükledi. Dükkanın kapısına da 'Hesabına atayım ara abi. Acelem vardı’ üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu notu bıraktı.

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Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

Arkadaşlarının şaka yaptığını sanan iş yeri sahibi Şahin Kaya, “Notu görünce şaşırdım. Şaşkınlığı atınca da aradım görüştük. Aldığı ürünlerin tutarı 1420 lirayı hesabıma gönderdi” dedi.

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Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

 

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#Tokat#Asma Yaprağı#Tokat Haberleri

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