Kapalı marketin önünden 1420 liralık ürünü alıp bu notu bıraktı... Dükkan sahibi görünce şaşkına döndü

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Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde yöresel ürün satışı yapan Şahin Kaya (33), dün akşam saatlerinde tıraş olmak için dükkanı kapatıp, gitti.
Dükkana alışverişe gelen Hüseyin Ablak, Kaya'yı bulamayınca kapının önündeki 5 kiloluk, 3 adet içinde asma yaprak bulunan bidonu alıp, aracına yükledi. Dükkanın kapısına da 'Hesabına atayım ara abi. Acelem vardı’ üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu notu bıraktı.
Arkadaşlarının şaka yaptığını sanan iş yeri sahibi Şahin Kaya, “Notu görünce şaşırdım. Şaşkınlığı atınca da aradım görüştük. Aldığı ürünlerin tutarı 1420 lirayı hesabıma gönderdi” dedi.