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Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

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#Kocaeli#Kocaeli Haberleri#Trafik Kazası
Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 15:38

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak yaraladı. Yayanın ellerindeki narların ezilerek her yeri kırmızıya boyamasıyla etrafın kan olduğunu düşünen sürücü sinir krizi geçirerek, gözyaşlarını tutamadı.

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Kaza, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş poşetleriyle karşıdan yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu yayaya, F.M.T. (26) idaresindeki 41 KR 778 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

Çarpmanın şidettiyle yaya yaralandı, elindeki meyve poşetleri de savruldu. Poşetteki narların etrafa saçılmasıyla araç kırmızı oldu.

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Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

Her yeri kırmızı gören ve kan olduğunu düşünen araç sürücüsü sinir krizi geçirdi. Ağlayan sürücüyü sakinleştiren polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

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#Kocaeli#Kocaeli Haberleri#Trafik Kazası

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