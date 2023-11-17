Yayaya çarptı, görüntüyü yanlış anlayınca sinir krizi geçirdi

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Kaza, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş poşetleriyle karşıdan yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu yayaya, F.M.T. (26) idaresindeki 41 KR 778 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şidettiyle yaya yaralandı, elindeki meyve poşetleri de savruldu. Poşetteki narların etrafa saçılmasıyla araç kırmızı oldu.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Her yeri kırmızı gören ve kan olduğunu düşünen araç sürücüsü sinir krizi geçirdi. Ağlayan sürücüyü sakinleştiren polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.