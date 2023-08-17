Kapadokya’ya 7 ayda 2 milyon turist

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Bu süreçte 1 milyon 4 bin 666 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi listenin başında bulunurken, ikinci sırada 943 bin 669 kişi ile Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada 502 bin 137 turist ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı. Bölgedeki müze ve ören yerleri, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 892 bin 112, 2021 yılının aynı döneminde ise 854 bin 449 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmişti. Bölge doğal güzelliklerinin yanı sıra sabah gün doğumundan önce havalanan sıcak hava balonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.