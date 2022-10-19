Kapadokya'da 2 turistin hayatını kaybettiği balon kazasında yeni gelişme: Pilot tutuklandı

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Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.

Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı. Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın Khelidy de olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Moustafa Mohamed Amın Khelidy'nin sonradan Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.