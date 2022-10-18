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Son dakika... Kapadokya'da balon sert iniş yaptı: 2 turist hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Kapadokya#Nevşehir#Balon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:30

Nevşehir'de rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonundaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada "İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Son dakika... Kapadokyada balon sert iniş yaptı: 2 turist hayatını kaybetti, 3 yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri belli oldu. balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana yaşamını yitirdi.

Son dakika... Kapadokyada balon sert iniş yaptı: 2 turist hayatını kaybetti, 3 yaralı

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NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

 

Son dakika... Kapadokyada balon sert iniş yaptı: 2 turist hayatını kaybetti, 3 yaralı

 

 

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#Kapadokya#Nevşehir#Balon

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