Kapadokya ve İstanbul’a ödül

Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda (ITB) önceki gün 23’üncüsü düzenlenen Turizm Multimedya Ödülleri sahiplerini buldu. Toplam 18 kategoride 103 film 45 kişilik jüri tarafından değerlendirildi ve 51 film ödül almaya layık görüldü. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın hazırladığı iki film “Taste in İstanbul is the New Cool” ve “Cappadocia-The Land of Fairytales” yarışmadan birincilikle döndü. 30’ar saniyelik filmlerde, İstanbul’un lezzet şöleninden, Kapadokya’nın da görsel güzelliklerinden kesitler yer alıyor.



BOĞAZ’DA YEMEK



Taste in İstanbul is the New Cool (Yeni Trend İstanbul Lezzetleri) filmi Sultanahmet Camisi görüntüsüyle başlayıp Boğaz Köprüsü ile sonlanıyor. Görüntülerde Kız Kulesi’ne karşı çay içilirken, Boğaz’da sahanda yumurtanın sarısına ekmek banılarak bir kahvaltı yapılıyor. Galata Kulesi manzarasında Beyoğlu sokaklarında dolaşılıp kestane yeniliyor. Baklavanın tadına bakılıyor. İstanbul’un önemli restoranlarında mezelerin tadına bakılıyor. Gece Boğaz manzarasına karşı yemek yeniyor.

Cappadocia-The Land of Fairytales (Kapadokya-Peri Masalının Diyarı) filminde ise Kapadokyada’da fotoğraf çekimlerinden balon turlarına, atla gezintiden yemek sofralarına kadar güzel görüntülere yer veriliyor. Ayrıca pandemi sonrasında ilk kez düzenlenen ve 9 Mart’a kadar devam edecek olan fuarda yer alan Türkiye stantı yoğun ilgi çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üç yıllık pandemi arasının ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na katıldı. Fuara katılan Türk otelciler ve seyahat acenteleri temsilcileriyle görüşen Ersoy, bu yıl Türkiye’ye gelecek turist sayısında rekor beklediklerini söyledi. Geçen yılın değerleri pandemi öncesi 2019 yılı verileriyle kıyaslandığında Türkiye’nin turizm ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülke olduğunu kaydeden Ersoy, “Türkiye geçen yılı 51.4 milyon ziyaretçi ve 46.3 milyar dolarlık rekor gelirle tamamladı” dedi. Geçen yıl ocak ayı ile kıyaslandığında 2023 rakamlarında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından kısmi bir azalma olsa da ileri dönük rezervasyonlarda olumlu bir ivmelenme olduğunu kaydetti. (ALMANYA)