Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne büyük katılım! Tiyatro oyunlarını binlerce kişi izledi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 11 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk etabı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali tamamlandı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 5 Ağustos'ta yapılan ve 9 gün süren festival boyunca 40 noktada düzenlenen 300'den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı. Festival süresince Göreme Festival Alanı, Paşabağları, Avanos Amfi Tiyatro ve Ürgüp Meydanı'nda ünlü isimler konser düzenledi. Simge Sağın, Madrigal, Hey Douglas, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi gibi ünlü isimler ve grupların sahne aldığı Göreme Festival Alanı'na her akşam 10 binlerce kişi geldi. Konserlerle eş zamanlı olarak Ürgüp Meydanı'nda da Kubat, Yavuz Bingöl ve Resul Aydemir sahne aldı.

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Festivalin gala konseri Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga'nın sevilen şarkıları ile Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi ozanların türkülerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Paşabağları Vadisi'ndeki gala konserinin yanı sıra en büyük ilgiyi senfoni ile Neşet Ertaş türküleri gördü. Konsere katılan binlerce kişi Neşet Ertaş türküleriyle eğlenirken, festival süresince Paşabağları'nda; Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Barış Manço gibi sanatçıların şarkıları, devlet sanatçıları tarafından seslendirildi. Ayrıca Paşabağları Vadisi'nin manzarasında kurulan sahnede gerçekleştirilen 'Kırklar Meydanı Semah' ve 'Fatih Çıtlak ile Meali-Yi Sema' programları da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 9 gün boyunca gerçekleşen tüm konserleri yaklaşık 620 bin kişi takip etti.

TİYATRO OYUNLARI BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Avanos Amfi Tiyatro'da ise festival boyunca konserler ve tiyatro oyunları ile ünlü sanatçılar Nevşehirliler ile buluştu. 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar', '80'ler Melodileri', Muhlis Berberoğlu 'Anatolian Spaceship Project', Okay Temiz, Umut Akyürek konserleri ile Kürşat Tamer'in 'Bozkırdan Nişantaşı’na Bir Türkü Hikayesi', Süheyl ve Behzat Uygur'un 'Hey Gidi Günler', Nazan Kesal'ın 'Yaralarım Aşktandır' tiyatro oyunları binlerce kişi tarafından izlendi. Festival süresince tarihi mekanlar, modern sanatçıların eserleriyle buluştu. Aralarında Refik Anadol, Devrim Erbil gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de yer aldığı 10 sergiyi festival boyunca yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

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12 ÜLKEDEN 22 FİGÜRLÜ BALON EŞLİK ETTİ

Festivalin son 2 günü ise Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi. Kapadokya'da her sabah gökyüzüne yükselen yüzlerce balona festival kapsamında 12 ayrı ülkeden 22 figürlü balon da eşlik etti. Dondurma, Ördek, Oburiks, Ahtapot, Uzay Mekiği ve Türk Bayrağı gibi çeşitli figürler ile sanatçıların özel desen tasarımlarıyla renklenen sıcak hava balonlarına yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. İki gün boyunca yüzlerce kişi, gün doğumunda yükselen balonları izlemek için Göreme'de bir araya geldi. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Kapadokya'nın ardından 19-27 Ağustos'ta Trabzon'da Sümela Kültür Yolu ve Erzurum'da Palandöken Kültür Yolu festivalleri ile devam edecek.

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