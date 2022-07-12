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Kandil’e SİHA’yla nokta atışı

#SİHA#Kandil#TSK
Kandil’e SİHA’yla nokta atışı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta ana karargâhı olarak bilinen Kandil Dağı’nın silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurulduğunu ve iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bilgilendirmeye göre, Türkiye sınırına kuş uçuşu yaklaşık 90-100 kilometre mesafede bulunan Kandil bölgesinde uçuş yapan SİHA bir mağaraya doğru iki teröristin hareket halinde olduğunu tespit etti. SİHA, teröristleri aralıksız şekilde takip etti. Teröristler mağaraya girerken, SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

ELEBAŞLARINDAN

Güvelik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da, “Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Kandil’de bir mağaraya doğru hareket eden iki terörist SİHA tarafından mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi” denildi.

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Kandil’e SİHA’yla nokta atışı

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE DE ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ

SİHA’lar, terör örgütüne bir darbeyi de Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde indirdi. SİHA’ların takibi sonucu bu bölgede tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bayramın birinci günü ziyaret ettiği Dağlıca’daki 4. Hudut Tabur Komutanlığı’nda yaptığı açıklamada, “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar bin 999, Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi” bilgisini vermişti.

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#SİHA#Kandil#TSK

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