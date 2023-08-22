‘Kanatlı Tıpçı’ Yaptığı tercihle dikkatleri üzerine çekti

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Aksaray’da yaşayan Oğuz Çat (22), Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda dijital platformlar üzerinden ortaokul ve lise öğrencilerine matematik, kimya ve biyoloji dersi veren Çat, bu yıl sınava hem öğrencilerini motive etmek hem de kendi bilgilerini güncel tutmak için girdi. Elde ettiği 509 puanlık başarının tıp fakültesine yerleştiği dönemden bile daha iyi olduğunu söyleyen Çat, önce tercih yapmayı düşünmedi. Ancak tercihlerin sona ermesine 1 saat kala fikrini değiştirdi “Sınava girdiğim senenin anısı olsun” diyerek tercih listesi hazırladı. Ancak bu listede tek bir okulun ismi vardı o da 225 puanlık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümüydü. Oğuz Çat YKS sürecini ve tercih listesine neden sadece bir bölümü yazdığını şöyle anlattı:

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‘KAYIT YAPTIRMAYACAĞIM’

“Tıp, diş hekimliği, eczacılık ya da hukuk gibi bir bölümü yazarak insanların önüne geçip haklarını yemek istemedim. Bu sebeple kontenjanı boş kalan ve fazla tercih edilmeyen lisans bölümlerini araştırdım. Ayrıca ilginç, pek duyulmamış ve espri konusu olabilecek bir bölüm yazmak istedim. Karşıma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü çıktı. Terk tercih yaparak orayı yazdım ve yerleştim. Ancak kayıt yaptırmayacağım. Çünkü tıp öğrenimini bırakmayı düşünmüyorum.

YKS’ye ilk girdiğim yıl olan 2019 yılında üniversite sınavında sıralamam 22 bin oldu ancak Tıp o yıl en düşük 20 binden öğrenci aldı. Ben de bir yıl daha hazırlanıp 2020 yılında 18 bininci olarak tıp fakültesine yerleştim. Ancak bu yıl önceki yıllarda elde ettiğim başarının da üstüne çıktım. Sıralamam 13 bin oldu. İnsanlar buna da çok şaşırdı. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne yerleştikten ve bu sosyal medyada duyulduktan sonra adım ‘Kanatlı Tıpçı’ya çıktı. Diğer yandan yerleştirme sonucumu ilginç bulanlar kadar olumsuz eleştirenler de oldu. Başkalarının hakkını yediğimi söylediler ya da bu puanla neden kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü seçtiğimi sorguladılar.”